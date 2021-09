Stadt macht Schulweg in Leipzig-Seehausen sicherer

Leipzig

Mehr als zwei Jahre lang bemühten sich die Seehausener um einen sichereren Schulweg für ihre Schul- und Hortkinder. Lange Zeit schien es aber geradezu ausweglos, die unübersichtliche Situation vor der Grundschule in der Seehausener Allee zu verbessern. Von der Baubehörde bekam der Ortschaftsrat nur zu hören, was alles nicht geht. Fußgängerampel? Ausweitung der Tempo-30-Zone? Alles Fehlanzeige. Genau für solche Konfliktfälle hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) inzwischen Bürgermeister-Patenschaften initiiert. Jeder Beigeordnete übernahm daraufhin die persönliche Patenschaft über mehrere Ortschafts- oder Stadtbezirksbeiräte. Sie sollen die Verbindung zwischen Verwaltung und Ortsteilen stärken und sie in ihren Interessen besser unterstützen.

75000 Euro in neuen Überweg investiert

Für die Seehausener war das die Chance. „Der Ortschaftsrat hat sich an mich gewandt und mir die Situation geschildert“, erzählt Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU), der als Patenschafts-Bürgermeister für Seehausen zuständig ist. Der alte Fußgängerüberweg an der Schule sei tatsächlich unübersichtlich und mithin gefährlich gewesen. Immer mehr Grundschüler, eine neue Kita, mehr Einwohner, mehr Verkehr – das alles, so Bonew, habe eine rasche Lösung gerechtfertigt. „Nach einem Vorort-Termin hat das Verkehrs- und Tiefbauamt dort die Lage überarbeitet“, so der Bürgermeister zufrieden. Die Stadt nahm nun 75 000 Euro in die Hand. Ein 75 Meter langes Geländer wurde vor der Grundschule montiert, der Fußweg auf 110 Metern erneuert, für Blinde und Sehbehinderte wurden Bodenindikatoren eingebaut. Das neue Schuljahr begann für die 100 Seehausener Grundschüler mit mehr Schutz im Straßenverkehr.

Von K. S.