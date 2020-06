Leipzig

Der Stillstand soll ein Ende haben: Die Stadt Leipzig schreibt die Betreibung des Gohliser Schlösschens neu aus – sowohl für den kulturell-künstlerischen als auch den gastronomischen Bereich. Zum 1. Januar des kommenden Jahres soll das Kleinod im Leipziger Norden neue Impulse senden.

In der Vergangenheit war der langjährige Betreiber-Verein in die Kritik geraten: Das Kulturprogramm war ausgedünnt worden, auf der Website veröffentlichte Büro- und Öffnungszeiten stimmten lange nicht mit der Realität überein. Schon im Juli 2019 hatte Antje Brodhun, damals Leiterin Kulturförderung, eingeräumt: „Grundsätzlich sehen wir einen Entwicklungsbedarf.“

Streit mit Gastronom

Hinzu kam der Dauerstreit mit dem Betreiber des Restaurants, der Unterpächter beim Verein war. Ende Februar dieses Jahres warf Maik Becher zur Bestürzung seiner Gäste entnervt das Handtuch.

Im Herbst sollen nun erst einmal Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, danach geht’s um inhaltliche Entwicklungen und die gastronomische Belebung. Für die Bewerbung erwartet die Stadt ein ausführliches Konzept zum künftigen Betrieb des Schlösschens, eine Vorstellung des Betreibermodells und ein Finanzierungskonzept.

Bewerbung bis Ende Juli

Die Unterlagen müssen bis zum 31. Juli ausschließlich per Post an das Kulturamt der Stadt Leipzig gesendet werden. Unter Beteiligung weiterer Experten wählt das Kulturamt einen Betreiber aus. Grundlage für die Ausschreibung ist eine inzwischen vorliegende Potenzialanalyse, die das Amt in Auftrag gegeben hatte. Die weiteren Ausschreibungsmodalitäten stehen auf www.leipzig.de/bekanntmachungen.

Von Mark Daniel