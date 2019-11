Leipzig

Unter dem Motto „Leben in Leipzig“ startet in diesen Tagen die Bürgerumfrage 2019. Die Stadt schickt in 22.000 Fragebögen an zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger raus. Die Kontaktierten erhalten jeweils einen von drei Fragebögen, deren Themen aus den Fachaufgaben der beteiligten Ämter, Referate und Eigenbetriebe stammen.

Die Stadt will vor allem Fragen nach der Zufriedenheit, den genutzten Angeboten und drängenden Problemen stellen, heißt es in einer Mitteilung des Amts für Statistik und Wahlen. Die Ergebnisse der Umfrage sollen in kommunalpolitische Entscheidungen sowie die Planung der Ämter einfließen.

Dabei werden neben Fragen zur soziodemografischen und –ökonomischen Situation der Befragten auch solche zur Nutzung von Notrufnummern, Kulturangeboten oder Grünanlagen sowie Angeboten der Stadtverwaltung in den sozialen Medien gestellt. Die Kontaktierten werden gebeten, die Fragebögen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt online oder postalisch zu beantworten.

Die Teilnahme an der Umfrage erfolgt freiwillig. Die Angaben werden vertraulich und anonym ausgewertet. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2020 vorliegen. Bei Rückfragen stehen Mitarbeiter des Amtes unter den Telefonnummer: 0341 123 - 2826 und 2827 oder per E-Mail unter befragung@leipzig.de zur Verfügung.

