Stadt tritt Bürger-Engagement in Leipzig-Mölkau mit Füßen

Leipzig

Jede Gesellschaft, jede Stadt und am Ende auch jede Verwaltung kann nur erfolgreich sein, wenn sie Bürgerinnen und Bürger hat, die sich engagieren. Bürgerinnen und Bürger, die nicht gleich im Rathaus anrufen, weil die Wiese gegenüber voller Müll liegt. Bürgerinnen und Bürger, die sich verantwortlich fühlen – einfach so und unentgeltlich, in Vereinen, in der Nachbarschaft. Bürgerinnen und Bürger, die anpacken, wenn die Oma nebenan ihren Einkauf nicht allein die Treppe hochkriegt. Oder wenn die kommunale Grünfläche vor dem Haus mal gepflegt werden muss.

Zum Glück gibt es immer noch viele solcher Menschen – und ein solches gemeinschaftliches Verständnis ist vor allem in den eingemeindeten Ortsteilen unserer Stadt recht ausgeprägt. So auch in Mölkau, wo sich Anwohner seit vielen Jahren um Grünflächen vor ihren Häusern gekümmert haben, obwohl die der Stadt gehören. Ein lobenswertes Engagement – mit vielen Bäumen und Büschen. Die Stadtverwaltung hat dieses Engagement mit Füßen getreten – und die bewachsenen Grünflächen platt gemacht.

Das Ganze war zwar keine Nacht- und Nebelaktion, wenngleich die Kommunikation sehr unglücklich lief. Und es kann auch sein, dass der eine oder andere Baum tatsächlich eine Verkehrsgefahr dargestellt hat. Aber es mutet schon sehr seltsam an, dass der Bauhof nach etlichen Jahren plötzlich Gefahrenpotenziale in einer Größenordnung zu erkennen glaubte, die einen Radikalschnitt dieser Art nötig machen sollte. In Mölkau wurde nicht nur ein kompletter Grünzug zerstört – sondern auch ein gutes Stück Vertrauen in eine Verwaltung, die unsensibel und taktlos agiert hat. Bürgernähe geht anders.

Von Björn Meine