Leipzig

Mit dem Ende des Leipziger Weihnachtsmarkts dürfen ab Montag wieder Deko-Tannen mitgenommen werden. Wie das Marktamt mitteilte, werden dafür zentrale Sammelstellen eingerichtet. Ab 16 Uhr dürfen fast alle Bäume legal mitgenommen werden. Eine Reservierung ist nicht möglich. Die rund 1000 Tannen haben dann bereits fünf Wochen den Markt geschmückt. Für die Qualität kann deswegen keine Garantie übernommen werden.

Die zentralen Sammelplätze sind der Nikolaikirchhof, der Augustusplatz, die Reichsstraße und die Petersstraße. Die meisten Bäume nach Angaben des Marktamts am Augustusplatz eingesetzt. Dort gibt es zusätzliche Sammelplätze für das Südtiroler und das Finnische Dorf.

Ausnahmen

Nicht mitgenommen werden dürfen die Bäume direkt auf dem Markt, da dort die Stände noch bis zum 23. Dezember geöffnet haben. Auch die Bäume in der Grimmaischen Straße im Bereich des „Magischen Waldes“ dürfen nicht selbstständig entfernt werden. Dort gibt es eine extra eingerichtete Sammelstelle am Rand. Alle Bäume, die nicht mitgenommen werden, werden als Bio-Masse entsorgt.

Entsorgung nach den Feiertagen

Ob vom Weihnachtsmarkt oder selbst gekauft, wenn die Weihnachtsbäume nach den Feiertagen ausgedient haben, bietet die Stadtreinigung wieder kostenlose Ablageplätze an. Vom 27. Dezember bis 31. Januar können die Bäume an rund 170 Stellen in der Stadt entsorgt werden. (hier geht’s zur Übersicht). Die Stadtreinigung bittet darum, die Bäume vor der Entsorgung von jeglichem Schmuck zu befreien und nicht in Plastiktüten zu entsorgen.

Außerdem können die Bäume auch auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Die Adressen und Öffnungszeiten finden Sie hier. Bei illegal entsorgten Bäumen kann ein Bußgeld von bis zu 50 Euro fällig werden.

Von ebu