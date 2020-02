Stadt will Alte Börse für EU-China-Gipfel sanieren – Hochzeiten abgesagt

Leipzig

Die Stadt Leipzig will für den EU-China-Gipfel offenbar die Alte Handelsbörse sanieren. Das bestätigte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) auf LVZ-Nachfrage. Die Bauarbeiten am imposanten Barockgebäude am Naschmarkt sollen offenbar Ende Juni beginnen und bis Mitte Juli dauern – auch an der Fassade. Deshalb hat das Stadtgeschichtliche Museum, das die Alte Börse betreibt, in diesem Zeitraum alle Veranstaltungen abgesagt. Betroffen sind auch einige Hochzeiten.

Museum bietet Altes Rathaus als Alternative an

„Wir hatten die Börse für den 4. Juli angemietet, um dort zu heiraten“, erzählt Dominique Rösler aus dem Zentrum-Nord. Vom Museum wurde ihr zunächst ein Ausweichtermin angeboten. Knapp sechs Monate vorher eine Hochzeit zu verlegen, sei für sie jedoch inakzeptabel. Die Gäste seien schließlich bereits alle eingeladen worden. „Wir suchen eine Lösung, die Hochzeit kann ausnahmsweise auch ins Alte Rathaus verlegt werden“, so Anselm Hartinger, der Direktor des Museums.

Das hat die Stadt bislang zwar immer abgelehnt, da Trauungen im historischen Festsaal den Museumsbetrieb stören würden. Wenn Touristen bei einer der jährlich 20 bis 30 repräsentativen Veranstaltungen im Festsaal vor der Tür bleiben müssen, gibt es hin und wieder Probleme. Während der Schließzeit der Alten Börse soll es nun aber wohl Ausnahmen geben. Für Rösler und ihre Familie ist das dennoch „nur eine Notvariante“. Sie will versuchen, noch eine andere Location zu bekommen. „Ich finde, das Alte Rathaus ist zu dunkel“, so die 28-jährige Leipzigerin.

Die Alte Handelsbörse bei Nacht – auch die Schaukästen werden hergerichtet. Quelle: André Kempner

Jennicke : Sanierung unabhängig von Gipfel nötig

Warum muss die Alte Börse überhaupt hergerichtet werden? „Das ist auch unabhängig vom EU-Gipfel notwendig“, sagt Bürgermeisterin Jennicke. Vor allem im Inneren soll das erste Obergeschoss für Veranstaltungen hergerichtet werden, hieß es. Im aktuellen Etat Leipzigs für 2020 war dafür bislang allerdings kein Geld vorgesehen. Nun ist Leipzig mit dem Bund im Gespräch, ob dieser die Kosten der Sanierung übernimmt. Wie viel das kostet, ist derzeit offen. „Wir haben versucht, für die Maßnahmen einen Zeitraum zu finden, bei dem möglichst wenige Nutzer betroffen sind. Ganz ohne Absagen beziehungsweise Verschiebungen war das jedoch nicht möglich“, so Jennicke. Dem Vernehmen nach sollen zum EU-China-Gipfel die Staatschefs in der Alten Börse zu Mittag speisen.

Die Großveranstaltung der Europäischen Union ist für den 13. bis 15. September geplant. In der Kongreßhalle am Zoo treffen sich alle 27 Staats- und Regierungschefs der EU und eine große Delegation aus China.

