Seit fast vier Jahren pflegt sie ihren Facebook-Blog „Entdeckt in Leipzig“. Nun hat Daniela Neumann, die als leidenschaftliche Stadtführerin Leipziger und andere Gäste durch den Palmengarten, den Clara-Zetkin-Park oder das Rosental führt, ein besonderes Produkt herausgebracht.

„Entdeckt in Leipzig“ heißt ihr Adventskalender, mit dem sie in diesem Jahr für eine inspirierende Vorweihnachtszeit sorgen möchte. „Die Idee hatte ich gemeinsam mit einer Freundin“, erzählt Neumann. „Wir philosophieren gern darüber, was für Leipzig-Produkte wir uns wünschen. Es gibt in unserer Stadt so viele besondere Orte mit Geschichte“, sagt sie. Die Vielfalt und Kreativität Leipzigs sei bei Souvenirs und Geschenken allerdings kaum erlebbar.

24 Leipzig-Motive zum Entdecken

Der Kalender – natürlich winterlich und weihnachtlich angehaucht – präsentiert in 24 Motiven die Stadt von einer ganz neuen Seite. Natürlich trifft der Betrachter alte Bekannte wie das Völkerschlachtdenkmal oder das Gohliser Schlösschen. Aber weniger prominente Orte und kreative Details wie das Majolika-Fries am Selters Haus in der Nikolaistraße. Dort sind Kinder zu finden, die Kleinpelzwaren wie Mütze, Schal oder Muff tragen. Jedes Fotomotiv wird durch einen Begleittext beschrieben, der interessante Hintergründe erzählt.

Anregung für einen individuellen Rundgang

Die 24 Fotomotive, die sich größtenteils im Stadtzentrum befinden, sind sorgfältig recherchiert und ausgewählt. Das Augenmerk liegt dabei nicht nur auf den Fotos, sondern auch auf der konkreten Beschreibung der Motive auf dem Türchen. „Sie sollen dazu anregen, die Orte persönlich aufzusuchen, und sich somit auf einen individuellen Stadtrundgang zu begeben“, so die zertifizierte Stadtführerin.

Die Auflage ist auf 1000 Stück limitiert. Der Kalender ist erhältlich im Geschenkeladen „Vielfach“ in der Karl-Liebknecht-Straße 66, bei Hugendubel oder kann per E-Mail unter fotokalender@posteo.de bestellt werden. Er kostet zehn Euro.

