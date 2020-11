Leipzig

Eine Dame sitzt am Klavier. Das Gemälde von Gustav Wustmann stammt von 1899. Es steht im Stadtgeschichtlichen Museum. Lina Fubrich sieht es sich sehr genau an. Die 30-Jährige ist Provenienzforscherin und nimmt im Rahmen eines Forschungsprojekts etwa 325 Gemälde, Plastiken sowie Grafiken unter die Lupe, die zwischen 1933 bis 1945 ins Museum gekommen sind.

Gefördert wird dies vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das die systematische Überprüfung in den Sammlungen unterstützt, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter zu identifizieren. Das Museum will proaktiv prüfen und sicher gehen, dass alle Sammelobjekte rechtmäßig erworben worden sind. Wenn nicht, muss geklärt werden, ob sie ihren einstigen Besitzern zurückgegeben werden müssen oder wie eine faire Lösung für alle Beteiligten gefunden werden kann. Unterstützung gibt es auch von Restauratorin Franziska Lipp.

Museen wollen Rechtssicherheit

Provenienzforschung ist das große Thema in den Museen. Es geht um Rechtssicherheit, aber auch darum, mögliches Unrecht wieder gut zu machen. Dass sich in den Beständen des Stadtgeschichtlichen Museums Objekte mit „verdächtigen“ Provenienzen befinden, insbesondere im Sammlungsbereich Kunst und Kunsthandwerk, gilt aus vorherigen Forschungen als sicher. Denn es sind Erwerbungen aus dem Leipziger Versteigerungshaus Hans Klemm und Thiemig (1943 zerstört) dabei, in dem damals Kunstwerke jüdischer Leipziger unter den Hammer kamen. Aber auch die Leipziger Kunsthandlung Curt Naubert war in den NS-Kunstraub verwickelt. „Selbst der Oberbürgermeister hat damals Objekte ans Museum gegeben. Da muss recherchiert werden, woher die stammen“, erklärt Lina Fubrich, die Kunstgeschichte, Museumsmanagement und -kommunikation studierte.

Inventarnummern und Beschriftungen werden genau analysiert und nachrecherchiert. Quelle: André Kempner

Stadtgeschichtsmuseum fängt mit Kunst an

Nur wenige Biografien und Vorbesitzer sind bekannt. „Ausgangspunkt der Forschung ist, dass die Objekte in einer heiklen Zeit ins Museums gelangt sind. Da ist es erst einmal egal, auf welche Weise“, erklärt Ulrike Dura, Vizechefin des Museums. „Dabei konzentrieren wir uns zunächst auf die Kunst.“ Oberstes Ziel sei aber, für die städtischen Museen eine feste Stelle einzurichten, um die Sammlungen systematisch zu durchforsten. Dabei müsse es künftig auch um die Sowjetische Besatzungszone sowie die DDR-Zeit gehen. Denn auch Menschen, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, mussten Kunstwerke da lassen. Davon hat die Stasi zwar das meiste verkauft, um an Devisen zu kommen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das eine oder andere Werk in ein Museum kam.

Ampelsystem in der Datenbank

Bei der „Dame am Klavier“ ist klar, dass es sich um eine Schenkung handelt. Aber was ist mit dem Gemälde „ Leipzig von Süd-Ost gesehen“, das eine bäuerliche Szene vor der Stadtsilhouette zeigt? Datiert ist es auf 1912. Der Leipziger Künstler Emil Büchner hat es mit drei weiteren aus anderen Himmelsrichtungen gemalt. Er war der Ehemann von Martha Büchner ( geb. Polich), sie die Mitinhaberin des großen Textilkaufhauses August Polich an der Petersstraße. Später wurde dort das Merkurhaus errichtet. „Wir haben das Gemälde 1937 erworben“, so Fubrich. Oft werde geschrieben, dass das Textilkaufhaus August Polich der nationalsozialistischen Arisierungswelle zum Opfer fiel. Allerdings: Die Familie Polich war evangelisch. „Da sind weitere Recherchen in den Archiven nötig.“

Warum mussten die Gemälde verkauft werden? Wahrscheinlich waren es einfach Geldnöte oder Platzmangel im Atelier. Und Künstler malen ja auch Gemälde, um sie zu verkaufen.

In der Sammlungsdatenbank des Museums werden die recherchierten Provenienzen übrigens ausführlich dokumentiert und mit einem Ampelsystem markiert. Wie viele Objekte nach der jüngsten Forschung bedenklich sind, ist offen. Die läuft bis Mai 2021. Angestrebt wird aber, das Projekt zu verlängern. „Ein Großteil ist unbedenklich“, ist sich Fubrich sicher. Ein positiver Nebeneffekt: „Wir lernen viel über Lebensgeschichten und die einzelnen Objekte.“

Die Herkunft der Bilder Die Provenienzforschung widmet sich unter anderem der Erforschung der Herkunft und der wechselnden Besitzerverhältnisse von Kunstwerken in Museen. Untersucht wird insbesondere, ob es sich um Nazi-Raubkunst handelt, die aus Beschlagnahmungen oder aus fluchtbedingten Verkäufen während der NS-Zeit zwischen 1933 und 1945 stammen. In der Zeit haben die Nazis etwa 600 000 Kunstwerke beschlagnahmt.

Von Mathias Orbeck