Stadtgestalter warnen: Verzögerungen bei 3000 Wohnungen in Leipzig

Leipzig darf die Chancen, die sich aus den Wohnungsbauzielen der neuen Bundesregierung ergeben, nicht verschlafen – davor warnt das Bündnis „Leipziger Stadtgestalter“, dem ein Dutzend der größten privaten Bauentwickler in der Messestadt angehören. Sie planen und realisieren derzeit rund 7500 Wohnungen (darunter mehr als 1000 Sozialwohnungen) in der Pleiße-Metropole, erläutert Bündnissprecher Ingo Seidemann. „Leider ist fast die Hälfte – etwa 3000 Wohnungen – von Verzögerungen in den Bebauungsplan- oder Baugenehmigungsverfahren betroffen. Hierzu gehören auch mehr als 500 Sozialwohnungen.“

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe das Ziel ausgegeben, 10.000 Sozialwohnungen in Leipzig zu errichten und Anfang 2020 ein „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ ins Leben gerufen. Dies korrespondiere eigentlich ideal mit dem Vorhaben des gerade gegründeten Bundesbauministeriums, jährlich 400.000 neue Wohnungen in Deutschland zu schaffen. „Wir sollten den bundespolitischen Aufbruch hier in Leipzig nutzen und dafür das Bündnis für bezahlbares Wohnen einsetzen“, so der Sprecher. Im Gegensatz zum Vorbild Hamburg, wo so ein Bündnis schon lange gut funktioniere, gebe es in Leipzig noch keine konkreten Vereinbarungen.

„Kapazitive Engpässe in der Verwaltung“

Seidemann, der auch Vorstand im Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) Mitteldeutschland ist, betont, dass die Branchenverbände nicht den guten Willen des Rathauses anzweifelten. „Wir kennen die kapazitiven Engpässe in der Verwaltung und wissen, dass dort hart gearbeitet wird. Um dennoch schneller zu werden, bieten wir unsere Expertise und unser Wissen an.“

Ingo Seidemann (links) und Sven Grundmann sind die Geschäftsführer des Leipziger Projektentwicklers S&G Development GmbH. Dieser hat jüngst unter anderem den Leipziger Felsenkeller saniert und den neuen Fernbusbahnhof samt einem Hotel-Komplex am Hauptbahnhof geschaffen. Quelle: Tom Dachs

Zum Beispiel dauere gegenwärtig allein die Prüfung von Brandschutzkonzepten innerhalb eines Baugenehmigungsprozesses in Leipzig bis zu neun Monate. Dabei sehe der Gesetzgeber eigentlich eine Frist von drei Monaten bis zur Entscheidung über den gesamten Bauantrag vor. „Hier müssen gemeinsam Lösungen gefunden werden“, sagt er. Über die massiven Probleme und hohen Kostensteigerungen, welche eine neue Auslegung der Vorschriften durch das Brandschutzamt für viele Bauvorhaben in Leipzig mit sich bringt, hatte die LVZ bereits umfangreich berichtet.

Die Stadtgestalter wollten das Tempo beim Wohnungsbau erhöhen, weil jede Verzögerung unnütz viel Geld verschlingt, was letztlich auf die Mieten oder Kaufpreise durchschlage. „Die Bau- und Materialpreise klettern pro Jahr um etwa 20 Prozent.“ Um beim Brandschutz schneller voran zu kommen, könnte die Verwaltung etwa mehr externe Fachingenieure in die Bearbeitung einbinden.

Koordinator soll bei Konflikten entscheiden

Im Wohnungsbau gebe immer mehr Zielkonflikte, um alle Anforderungen zu erfüllen. Das reiche von erneuerbaren Energiequellen für die Häuser über ein umweltgerechtes Regenwassermanagement bis zum Anspruch, bis 2035 komplett kohlendioxidneutral zu bauen. Hinzu komme der soziale Auftrag der bezahlbaren Mieten, Gestaltungswettbewerbe, zahllose Gutachten.

„Aus unserer Sicht benötigen wir zunächst einen Wohnungsbaukoordinator, der die oft zahlreichen Zielkonflikte im Genehmigungsprozess mit verwaltungs- und baurechtlicher Kompetenz moderiert und entscheidet“, erklärt Seidemann. Nicht selten würden verschiedene Ämter oder Dezernate (zwangsläufig) Positionen einnehmen, die sich gegenseitig ausschließen. In Hamburg und Stuttgart arbeite deshalb bereits ein Wohnungsbaukoordinator, der bei Zielkonflikten entscheiden kann.

Vorschläge ans Rathaus geschickt

Wenn Leipzig nicht schneller wird, könnten in einigen Jahren massive Probleme auf dem Wohnungsmarkt drohen, warnt Seidemann. Die Stadtgestalter, zu denen unter anderem die Firmen AOC, Baywobau, BPD, CG Elementum, GRK, Hildebrand & Partner, KSW, Lewo, S&G Development, Wincon sowie Quarterback Immobilen gehören, hätten vor zwei Monaten konkrete Verbesserungsvorschläge ans Rathaus geschickt – bislang noch keine Antwort erhalten.

