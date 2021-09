Leipzig

Die Liste seiner Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften ist lang. Jetzt hat der Kanute Jan Benzien die europaweite Suche nach einem Betreiber für den neuen Stadthafen Leipzig für sich entscheiden können. Die Verträge, sagt der 39-jährige Chef der Stadthafen Leipzig GmbH, seien unterschriftsreif. Es fehle nur noch das grüne Licht des Stadtrates, der voraussichtlich im Oktober darüber entscheiden wird.

Am kommenden Sonnabend endet am Stadthafen-Areal in der Schreberstraße der Interimsbetrieb, wie der mehrfache Welt- und Europameister sagt. Anschließend verschwinden die Container, wird der Platz geräumt, damit die Vorbereitungen für den Bau des künftigen Hafens am Elstermühlgraben starten können.

Verkauf von Verleihbooten geplant

„Wir feiern das mit einem Herbst- und Weinfest. Am Sonnabend und Sonntag spielen mehrere Bands. Kinder kommen auf ihre Kosten. Und es gibt Weine aus mehreren Regionen.“ Zugleich trennt sich das Unternehmen von einem Teil der Verleihboote. Neben Kanus und Stand-up-Paddle-Boards (SUP) werden auch ein Motorboot und ein Drachenboot zum Verkauf angeboten.

Vision des künftigen Stadthafens Leipzig. Quelle: Animation S&P Sahlmann

2014 startete der Profisportler am Elstermühlgraben seine zweite Laufbahn als Unternehmer. Das „Klein Venedig“, zu dem sich Leipzig mit seinen vielen Kanälen entwickeln sollte, steckte da noch in den Kinderschuhen. Benzien investierte in Kanus, Motorboote und SUPs, baute das Angebot an geführten Touren aus, richtete am Stadthafen einen Imbiss ein und schaute sich nach weiteren Einnahmequellen um. „Das musste ich, denn der Pachtvertrag am Stadthafen sollte ursprünglich 2017 auslaufen, wurde dann aber Jahr für Jahr verlängert.“ Mittlerweile hat der umtriebige Unternehmer vier Standbeine. Außer am Stadthafen verleiht er auch Boote und Boards am Rennbahnsteg, am Cospudener See und am Hainer See.

70 Beschäftigte in der Saison

Die gemeinsam mit Nadine Thärichen geführte Stadthafen Leipzig GmbH ist so zu einer größeren Tourismusnummer in Leipzig gewachsen. „In der Saison“, so der Sportler, „beschäftigen wir bis zu 70 Leute, zumeist auf 450-Euro-Basis.“ In diesem Jahr solle der Bootsverleih am Stadthafen noch bis Saisonende weitergehen.

Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) erklärte auf Nachfrage, die Kommune wolle gleich nach dem Ratsbeschluss mit der Umwandlung des bisherigen Container-Geländes beginnen. Ab November seien Baumfällungen geplant. Von Dezember bis Ende Mai 2022 schließe sich die Vorbereitung des Baufeldes an – samt der Suche nach alter Kriegsmunition und einem Voraushub des rund 4000 Quadratmeter großen Hafenbeckens.

Hafenbecken soll 2024 öffnen

Der Bau des Beckens solle dann von Juni 2022 bis Ende 2023 über die Bühne gehen. Bekanntlich erledigt und finanziert das die Kommune selbst. Für die Kosten von 7,5 Millionen Euro konnte sie zu 90 Prozent Fördermittel einwerben. Auch die Freianlagen, eine Brücke und Wege will die Stadt noch vor der Sommersaison 2024 fertigstellen, damit der Hafen mit seinen 40 Liegeplätzen für Boote sowie neun Anlegestellen für Fahrgastschiffe dann bereits nutzbar ist.

Rosenthal bat um Verständnis, dass er sich zum künftigen Betreiber und Investor für die Hafengebäude noch nicht äußern könne. Das gesamte Auswahlverfahren müsse aus rechtlichen Gründen nicht-öffentlich geführt werden. Das ändere sich erst mit dem Abschluss durch den Ratsbeschluss. Die Kommune hoffe, dass der Auserwählte die Gebäude „bis spätestens März 2025 fertigstellen“ kann. Wie berichtet, gehören dazu unter anderem ein großes Bootshaus, ein zweistöckiges Servicegebäude mit Restaurant und Freisitz, Toiletten, Dusche für Wasserwanderer, Büro für den Hafenmeister, eventuell auch eine kleine Pension.

Ersatzsteg am Schreberbad

Laut Benzien sollen jährlich zehn Liegeplätze an Interessierte neu vergeben werden und vier für spontan anlegende Boote frei bleiben. Sein Unternehmen plane Investitionen von etwa vier Millionen Euro. „Auf jeden Fall erweitern wir unsere geführten Touren“, blickt er schon voraus.

Damit der Ablege- und Ankunftsort für Boote und Fahrgastschiffe auch während der Bauzeit erhalten bleibt, will die Stadt einen Teil der Schwimmstege vorübergehend auf die andere Seite des Elstermühlgrabens verlegen – an das Ufer in Richtung Schreberbad.

