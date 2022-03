Leipzig

Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein: Pünktlich zum Frühlingswetter am Wochenende eröffnete der Stadthafen Leipzig beim traditionellen „Anpaddeln“ am Freitag die Sommersaison.

In die Boote, fertig, los!

Zum Saisonauftakt hatte das Stadthafen-Team zum „Paddelflashmop“ eingeladen. Etwa achtzig Wassersportfans versammelten sich am Nachmittag am Estermühlgraben, um an der zweistündigen, geführten Kanutour teilzunehmen. Mehr als zwanzig Kajaks und Kanus und ein Drachenboot paddelten schließlich los Richtung Leipziger Süden. Begleitet wurde die Flotte von einem Motorboot und mehreren Guides auf Stand-Up-Paddle-Boards, unter ihnen auch Stadthafen-Geschäftsführer Jan Benzien. Alle Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden an das Crowdfunding-Projekt „Ukraine Hilfe – Leipzig sammelt für Schutzsuchende“ der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe gespendet.

Vorfreude auf die neue Saison

Ab Samstag können am Leipziger Stadthafen wieder Boote ausgeliehen werden. Nach zwei Sommern, die stark von der Corona-Pandemie geprägt waren, freuen sich Benzien und sein Team umso mehr auf ihre nunmehr neunte Saison. Schon jetzt seien für das erste Wochenende viele Anmeldungen eingegangen. Die Menschen zieht es raus aufs Wasser. „Das Wetter ist natürlich super und lädt zum Paddeln ein“, so Benzien.

In einer geführten Kanutour ging es am Freitagnachmittag Richtung Leipziger Süden. Quelle: Wolfgang Sens

Leipzigs Wasserwege füllen sich wieder

An den anderen Standorten der Stadthafen Leipzig GmbH geht es in wenigen Wochen wieder los. Der Verleih an der Galopprennbahn Scheibenholz öffnet am 14. April; am Cospudener See können ab dem 20. Mai Kanus und Boards zum Stand-Up-Paddling ausgeliehen werden.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch andere Bootsverleihe in Leipzig kehren aus der Winterpause zurück. Beim Bootshaus des SC DHfK im Klingerweg beginnt die Saison ebenfalls am 26. März. Eine feierliche Eröffnung gibt es allerdings erst eine Woche später, am 2. April. Auch im Wildpark können schon ab Samstag zunächst an Wochenenden wieder Boote ausgeliehen werden. Der Bootsverleih Herold startet am 1. April in den Rudersommer.

Von Fabienne Küchler