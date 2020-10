Leipzig

Die Spitze war avisiert, am Ende gibt es eine Platzierung auf dem Treppchen: Mit fast 12.500 teilnehmenden Radfahrerinnen und Radfahrern landet Leipzig beim diesjährigen Stadtradeln im bundesweiten Vergleich auf dem dritten Platz hinter Berlin und der Region Hannover. Laut Umweltdezernat verbesserte die Messestadt ihr Vorjahresergebnis in drei Bereichen. Unter anderem stiegen die zurückgelegten Kilometer von 1,75 auf 2,51 Millionen – somit fuhr im Schnitt jeder Teilnehmer innerhalb von drei Wochen etwa 202 Kilometer, also circa 9,6 Kilometer pro Tag.

Außerdem nahmen in diesem Jahr etwa 2700 Menschen mehr teil als noch 2019. Auch die aktiven Teams wuchsen um etwa 100 auf insgesamt 575. Deutschlandweit hatten sich im Zeitraum vom 4. bis 25. September mehr als 1480 Kommunen am Stadtradeln beteiligt. Mehr Kilometer als in Leipzig wurden nach Angaben der Initiatoren in Berlin (knapp 3,5 Millionen), der Region Hannover (gut drei Millionen) und der Metropole Ruhr (mehr als 2,8 Millionen) zurückgelegt. Bei der Teilnehmeranzahl lag die Region Ruhr jedoch hinter der Messestadt auf dem vierten Platz.

CO2 durchs Radfahren eingespart

Die Aktion will einen Fokus auf Umweltschutz legen, innerhalb von 21 Tagen sollen möglichst viele Arbeitswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. So wird CO2-Ausstoß vermieden – 15.876 Tonnen seien in ganz Deutschland, davon 370.000 Kilogramm in Leipzig eingespart worden.

„Die Leipzigerinnen und Leipziger leisten mit ihrer Teilnahme am Stadtradeln einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Leipzigs Klimabürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) laut Mitteilung. „Was die Lebensqualität in einer Stadt wie Leipzig angeht, sind die Vorteile des Fahrrads gegenüber dem Auto ganz eindeutig: Mit dem Fahrrad ist man schnell, gesund, klimaschonend und platzsparend unterwegs.“ Damit künftig noch mehr Menschen auf das Rad umsteigen, würden mehr gute und sichere Radwege in der ganzen Stadt benötigt, ergänzte Nico Singer vom Umweltbund Ökolöwe.

Von jhz