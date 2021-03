Stadträte machen sich für ein jüdisches Museum in Leipzig stark

Leipzig

Mit dem Ariowitsch-Haus gibt es ein lebendiges Begegnungszentrum. Eine Gedenkstätte in der Gottschedstraße sowie Stolpersteine erinnern an den Holocaust. Das sind Beispiele, wie jüdisches Leben und Leiden in Leipzig präsent sind. Der Kulturausschuss möchte nun eine weitere Facette hinzufügen: ein Museum zur Kultur und Geschichte jüdischen Lebens in Leipzig. Dabei soll es aber um eine überregionale Institution gehen, deren Wirkung weit über die Stadt hinausgeht. Allerdings: Auch in Dresden gibt es Pläne, ein jüdisches Museum auf einem Areal unmittelbar neben dem Neustädter Bahnhof aufzubauen. Vom dem Alten Leipziger Bahnhof wurden 1942 und 1943 hunderte jüdische Bürger Dresdens in die Todeslager der Nationalsozialisten nach Riga und Auschwitz deportiert.

Kulturausschuss will aktive Erinnerungskultur

„Wir wollen nicht in Konkurrenz zu Dresden treten“, sagt Bert Sander (parteilos), der den Kulturausschuss leitet. „Es geht zunächst um eine politische Willenserklärung. Denn Leipzig ist prädestiniert, sich an der Aufarbeitung, Erinnerung und Pflege jüdischer Geschichte und Kultur zu beteiligen.“ So könne man hier auf mehr als 700 Jahre jüdisches Leben sowie auf eine Geschichte zurückblicken, die im Vergleich zu anderen Städten in Ostdeutschland einzigartig ist.

Dazu habe auch die Messe beigetragen, zu der Kaufleute und jüdische Händler aus vielen anderen Teilen Europas angereist sind. Selbst zu einer Zeit, als diese sich an anderen Orten nicht dauerhaft niederlassen durften. Viele Entwicklungen der Leipziger und sächsischen Kultur und Wirtschaft seien ohne das Wirken jüdischer Frauen und Männer nicht vorstellbar, so der Kulturausschuss. Ein Museum müsse gemeinsam mit der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig sowie dem Stadtgeschichtlichen Museum entwickelt werden. In Zeiten, wo selbst in den deutschen Parlamenten antisemitische Äußerungen wieder laut werden, brauche es eine aktive Erinnerungskultur.

Christian Schulze (SPD): „Gerade im Gedenkjahr ,1700 Jahre Juden in Deutschland’ halten wir es für angemessen, uns intensiver mit der deutsch-jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen.“ Das könne ein Museum leisten, das „den Blick zurück nicht verstellt und ihn vor allem in die Zukunft richtet“.

Kaufmann schwebt ein virtuelles, interaktives Museum vor

Im Kopf von Küf Kaufmann, dem Vorsitzenden der Religionsgemeinde, gibt es die Idee für so ein Museum schon seit Jahren. Ihm schwebt ein virtuelles, interaktives Museum vor: „Diese Art von Museum sollte immer offen und für jedermann zugänglich sein, nicht nur in Leipzig, sondern überall auf der Welt“, erläuterte Kaufmann. Dies bedeute aber nicht, dass das Museum nur im virtuellen Raum existieren sollte. Für die interaktive Implementierung werden natürlich „Wände“ benötigt. Diese findet man dann als reale Orte. Gemeinsam mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) beginnt Kaufmann im Sommersemester, den Prototypen für ein solches Museum zu erstellen.

Jennicke: Kein kommunales Museum geplant

Der Kulturausschuss lässt indes offen, wie er sich so eine Institution vorstellt. „Ein jüdisches Museum, das weit über Sachsen ausstrahlt bis nach Tschechien und Polen, sollte in Leipzig sein. Denn wir haben die reichhaltigste und vielfältigste jüdische Kultur“, betont Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Sie stellt allerdings klar, dass es eine Einrichtung in Trägerschaft des Landes werden müsste. „Wir wollen kein neues, kommunales Museum aufbauen.“ Der Kulturausschuss will Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) nun per Stadtratsbeschluss beauftragen, sich beim Landtag und der Staatsregierung für die Idee stark zu machen.

