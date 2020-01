Stadtrat: Debatte um Leipziger Polizeiverordnung verschoben

Leipzig

Die Debatte um Leipzigs neue Polizeiverordnung ist verschoben worden. Der Stadtrat gab am Mittwoch bei 30 Ja- und 22 Gegenstimmen einem Antrag der Grünen auf Absetzung statt. Die Neuregelung war laut Jürgen Kasek (Grüne) nicht beschlussfähig, da der Stadtrat nicht ausreichend Gelegenheit hatte, über diese zu befinden und es eine Reihe von Korrekturwünschen gebe. „Mit der Polizeiverordnung haben wir die Möglichkeit, Normen und Regeln aufzustellen, die von entscheidender Bedeutung fürs Zusammenleben in Leipzig sind.“

Wie berichtet, wollen die Grünen einige Regelungen in der neuen Verordnung konkreter machen und diese ergänzen. Der Passus zum „Nächtigen und Lagern auf öffentlichen Flächen“ soll gestrichen werden, um eine Kriminalisierung wohnungsloser Menschen zu verhindern. Das Wegwerfen von Müll wie Zigarettenstummeln und Verpackungsmaterial soll geahndet werden können, Einweggrills auf Grünflächen verboten werden.

Volger : Stadtrat nicht unter Druck setzen

Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke): „Es gibt keinen Grund, die Debatte zu verschieben.“ Der Entwurf der Neufassung sei dem Rat am 10. Dezember 2019 übergeben worden. Zudem gebe es nur wenige Neuregelungen. Hintergrund: Die alte Polizeiverordnung hatte nur bis zum 8. Januar 2020 Gültigkeit. Nach zehn Jahren ist sie von Rechts wegen außer Kraft getreten. „Wir können sie nur befristet um einen Monat bis zum 8. Februar verlängern“, betonte Rosenthal. Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bat um ein Votum: „Wir laufen ansonsten in eine gesetzlose Situation“, sagte er. Stadtrat Norman Volger verteidigte den Vorstoß seiner Fraktion: „Wenn dieses Chaos entsteht, dann ist das allein dem Versagen der Verwaltung geschuldet.“ Es könne nicht sein, den Stadtrat so unter Druck zu setzen. Die nächste reguläre Tagung des Stadtrates ist für den 26. Februar vorgesehen.

Von Mathias Orbeck