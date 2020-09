Leipzig

Gleich drei Bürgermeister stellen sich am Mittwoch im Stadtrat zur Wahl. Die Amtszeit von Heiko Rosenthal (Umwelt, Ordnung, Klima und Sport/ Die Linke) sowie Thomas Fabian (Jugend, Familie und Soziales/ SPD) läuft nach sieben Jahren aus. Beide wollen im Rathaus weitermachen. Das Fabian-Dezernat wird allerdings geteilt: Wie berichtet, hat die Ratsversammlung vor der Sommerpause eine Strukturreform beschlossen. So wird es künftig ein Dezernat Jugend, Schule und Demokratie geben. Dafür stellt sich Sozialmanagerin Vicky Felthaus (43; Bündnis 90/Die Grünen) als Bürgermeisterin zur Wahl. Derzeit leitet die gebürtige Zschopauerin, die seit 21 Jahren in Leipzig lebt, die Regionalgeschäftsstelle des hiesigen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören 74 Träger an, die etwa 75 Prozent der vorhandenen Kita-Plätze in Leipzig betreiben. Felthaus sitzt derzeit auch im städtischen Jugendhilfeausschuss.

Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) strebt eine neue Amtszeit an. Quelle: André Kempner

Anzeige

Fabian und Rosenthal streben neue Amtszeiten an

Fabian (64) soll nun das verkleinerte Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt leiten. Ob er die vollen sieben Amtsjahre ausschöpfen wird, gilt als fraglich. Noch einmal wissen will es Heiko Rosenthal (45; Die Linke), der das Dezernat Umwelt, Ordnung und Sport bereits seit 2006 führt. Für die drei Beigeordneten-Posten lagen nach Rathausinformationen insgesamt 82 Bewerbungen vor: 26 für das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport, 19 für das Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt sowie 37 für das Dezernat Jugend, Schule und Demokratie.

Weitere LVZ+ Artikel

Bürgermeister Thomas Fabian – hier in der Integrativen Kindertagesstätte Elsternest – ist künftig nicht mehr für Schulen und Kitas zuständig. Er will das Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt leiten. Quelle: Christian Modla

Vorerst kein eigenständiges Wirtschaftsdezernat

Bereits im Juli hatte der Stadtrat Thomas Dienberg (57; Bündnis 90/Die Grünen) zum Baubürgermeister gewählt. Anfang September trat Dienberg die Nachfolge von Dorothee Dubrau (parteilos) an, die in den Ruhestand wechselte. Ebenfalls in den Ruhestand wechselt Uwe Albrecht ( CDU). Der Posten solle aber erst im kommenden Jahr neu besetzt werden, hieß es. Derzeit sind laut Sächsischer Gemeindeordnung maximal sieben Bürgermeister in Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern zulässig. Die Verordnung soll aber auf acht geändert werden, um den Großstädten zu ermöglichen, die Aufgabenfülle bewältigen zu können. Leipzigs Wirtschaftsdezernat wird daher vorübergehend aufgelöst und auf andere Bereiche aufgeteilt. Dabei wird das Amt für Wirtschaftsförderung direkt Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) unterstellt.

Das Stadtoberhaupt wird am Mittwoch zu Beginn der Sitzung im Übrigen offiziell verpflichtet. Pro forma war er in den zurückliegenden Monaten seit der OBM-Wahl am 1. März amtierend im Amt. Die Landesdirektion hatte seine Wiederwahl im Mai für gültig erklärt. Der SPD-Politiker kann damit nun seine dritte Amtszeit antreten.

Der Stadtrat tagt am Mittwoch ab 14 Uhr in der Kongreßhalle am Zoo, Pfaffendorfer Straße. Von der Ratsversammlung wird wie gewohnt ein Livestream unter www.leipzig.de angeboten.

Von Mathias Orbeck