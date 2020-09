Leipzig

Bleibt es bei der Umbenennung der Arndtstraße in Hannah-Arendt-Straße? Dies ist ein Thema, das den Stadtrat am Mittwoch, 16. September, beschäftigen wird. Die Ratsversammlung trifft sich erstmals nach der Sommerpause zur Tagung in der Kongreßhalle am Zoo. Dort steht die Petition einer Bürgerinitiative „Arndt bleibt Leipziger“ um Initiator Kai-Uwe Arnold zur Abstimmung, die die derzeit ausgesetzte Umbenennung verhindern will. 5000 Unterschriften für den Erhalt des Straßennamens Arndtstraße waren im Juni an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) übergeben worden. Wie berichtet, hat der Beschluss kontroverse und emotional geführte Debatten darüber ausgelöst, welche Straßennamen heute „politisch korrekt“ sind. Der Stadtrat will eine Expertenkommission einberufen, die ihn bei künftigen Entscheidungen beraten soll. Die neuerliche Abstimmung zur Arndtstraße könnte nun am Mittwoch durchaus knapp ausgehen: Der Petitionsausschuss hat dem Anliegen der Bürgerinitiative Recht gegeben und schlägt dem Stadtrat inzwischen vor, den Beschluss vom Januar 2020 aufzuheben.

Hannelore oder Helmut Kohl ?

Ebenfalls zur Abstimmung steht der CDU-Antrag, den Platz vor der Neuen Messe nach Altbundeskanzler Helmut Kohl (1930 – 2017) zu benennen, dessen Regierung damals den Bau des Geländes erheblich finanziell förderte und dadurch überhaupt erst ermöglichte. Die AfD hat inzwischen einen Antrag eingebracht, den Platz lieber nach Kohls Ehefrau Hannelore (1933-2001) zu benennen, die eine Zeitlang sogar in Leipzig wohnte.

Ebenfalls zur Debatte steht der CDU-Antrag, eine sogenannte Planstraße auf dem Areal Leuschnerplatz künftig Jablonowskistraße zu nennen. Auch über den polnischen Fürsten, der sich um die Förderung der Wissenschaften verdient gemacht hatte, gab es vor der Sommerpause erhebliche Diskussionen. Hintergrund: Die nach ihm benannte Straße vor der neuen Grundschule wurde dem Addis-Abeba-Platz „zugeschlagen“. Dagegen hatten sich das Polnische Institut sowie die Wissenschaftsgesellschaft Societas Jablonoviana mit einer Petition gewehrt.

Wegwerfen von Zigarettenresten wird Thema

Neben der Wahl von drei Bürgermeistern wird sich der Stadtrat allein mit 40 Anträgen aus den Fraktionen beschäftigen. Dazu gehören das Rauchverbot auf Spielplätzen sowie ein Bußgeld für das Wegwerfen von Zigarettenresten (Initiative Jugendparlament), ein Verbot von Schottergärten (Grüne) sowie eine Ehrung der Mutigen des 17. Juni 1953 ( CDU). Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Standortentscheidung für das Naturkundemuseum, das in den ehemaligen Bowlingtreff auf dem Leuschnerplatz umziehen soll. Weil das Programm mit zwölf Einwohneranfragen sowie 37 Anfragen aus den Fraktionen erneut proppevoll ist, werden viele Themen wahrscheinlich erst in der nächsten Tagung am 7. Oktober behandelt. Eine Sondersitzung soll es diesmal nicht geben. Die Tagung am Mittwoch beginnt um 14 Uhr in der Kongreßhalle am Zoo.

