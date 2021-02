Leipzig

Bis zum Jahr 2025 braucht Leipzig etwa 6600 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten. Über das Ziel, ausreichend neue Gebäude zu bauen sowie bestehende zu sanieren, sind sich alle Fraktionen einig. Doch wie viele davon baut und betreibt die Kommune selbst? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen im Stadtrat, der am Donnerstag die Kita-Bedarfsplanung 2021 sowie Kita-Investitionen abgesegnet hat.

Die Linken sind nach wie vor überzeugt: Das massenhafte Anmieten von Kindertagesstätten kommt die Stadt viel teurer zu stehen, als wenn sie die Kitas selbst gebaut oder gekauft hätte. „Wir wollen den Anteil der kommunalen Einrichtungen, inklusive Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe, deutlich erhöhen“, sagt Steffen Wehmann (Linke). Anders Karsten Albrecht (CDU): „Wir sind dafür, dass es in Leipzig eine große Träger-Vielfalt und auch eine Vielfalt von Konzepten gibt. Einen VEB Kita wollen wir nicht.“ Darum gehe es den Linken gar nicht, entgegnet Wehmann. So übernehme die Kommune nur ein Viertel der Investitionen selbst. Das sei zu wenig, belaste die Haushalte der nächsten Jahrzehnte. Langfristige Anmietung statt Eigeninvestition sei erheblich teurer. Bei etlichen Vorhaben vergebe die Stadt sogar kommunale Liegenschaften mittels Erbbaupacht an Dritte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadtrat stellt Finanzierung neuer Plätze sicher

Abgesegnet wurden die Vorhaben trotzdem. In diesem und nächsten Jahr sind zunächst 21 Baumaßnahmen geplant, die 2600 zusätzliche Plätze bringen. Ein Teil wird schon gebaut. „Diese Investitionen können neben den kommunalen Maßnahmen nur in Zusammenarbeit mit Trägern der Freien Jugendhilfe und Investoren erreicht werden“, sagt Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne). Für 13 dieser Vorhaben (1306 Plätze) hat der Rat weiteres Geld für Mieten und Mehraufwendungen freigegeben und damit die Finanzierung für neue Betreuungsplätze sichergestellt. „Der Kita-Ausbau muss mit voller Kraft fortgeführt werden, auch wenn die Geburtenzahlen gegenwärtig nicht so stark steigen“, so Felthaus. Oberstes Ziel sei, wohnortnah und bedarfsgerecht Plätze anzubieten, auch im Integrations- sowie heilpädagogischen Bereich. Hinzu kommt: Die Stadt betreibt 138 Kitas, 96 davon haben einen komplexen Sanierungsbedarf. Ein Großteil muss daher während der Bauphase ausgelagert werden.

Von Mathias Orbeck