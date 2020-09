Oberbürgermeister Burkhard Jung will mit zivilen Akteuren aus Connewitz reden. Auch ein Dialogforum wird es geben. Das kündigte er im Stadtrat an.

Stadt bereitet Dialogforum in Connewitz vor – OBM Jung verurteilt erneut Gewalt

