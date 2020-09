Leipzig

Für Raucher wird sich in absehbarer Zeit in Leipzig einiges ändern. Grund: Zwei Anträge des Jugendparlaments (Jupa) fanden am Mittwoch im Stadtrat eine große Mehrheit.

So wird die Verwaltung aufgefordert, ein generelles Rauchverbot auf Spielplätzen, in Kitas, in Schulen sowie den Eingangsbereichen zu öffentlichen Gebäuden auszusprechen und durchzusetzen. Wie Jupa-Sprecher Quentin Kügler informierte, sei der Verbotsantrag von den Fraktionen Linke und B90/Grüne noch ergänzt worden um das Rauchverbot an öffentlichen Fahrgastständen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Stadt muss noch Vorlage erstellen

Die Kippenreste an den Haltestellen dürften auch wegen des zweiten Antrags weniger werden. Der stellt künftig das Wegwerfen von Tabakresten unter eine hohe Strafe, sieht 50 Euro Bußgeld dafür vor.

In beiden Fällen muss nun die Stadtverwaltung noch eine Ratsvorlage erstellen und die entsprechenden Rechtsgrundlagen für die Änderungen schaffen.

Die Jupa-Vorsitzende Annegret Janssen betonte, es sei die Pflicht des Jupa, Jugendliche im öffentlichen Raum besser zu schützen. Mit den weggeworfenen Glimmstengeln würde aber auch die Stadt verschmutzt und das Grundwasser verseucht.

Von tv