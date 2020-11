Stadtrat Schkeuditz bekennt sich zu Kursdorf

Schkeuditz

Erst unlängst ist in Kursdorf eine Erinnerungsstätte an den Ort, dessen Bewohner dem Flughafenausbau weichen mussten, eingeweiht worden. Jetzt hat sich in seiner jüngsten Sitzung auch der Stadtrat zum Gedenken an den Schkeuditzer Ortsteil bekannt. Ein entsprechender Beschluss wurde mehrheitlich gefasst.

Seit 2017 wohnt niemand mehr in Kursdorf. Der Ort, inmitten der beiden Start- und Landebahnen des Flughafens gelegen, ist in mehreren Etappen abgerissen worden, die einstigen Bewohner haben ihre Heimat verlassen. Nun sollten wenigstens der Gedenkort sowie die Kirche nebst Friedhof und die Mauerreste der alten Schule in Zukunft bewahrt werden. An und in der Kirche soll es zudem künftig mehr Veranstaltungen geben, laut Stadtverwaltung hat der Gedenkort mit seinen Schautafeln zur Aufwertung des Areals beigetragen. Initiiert hat die Gedenkstelle die evangelische Kirchgemeinde.

Anzeige

“Bekenntnis zu Kursdorf “

„Die Vorlage soll ein Bekenntnis zu Kursdorf sein“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Laut Beschlussvorlage bekommt er den Auftrag des Stadtrates, bereits bei Ansätzen zum Wechsel des Eigentümers umgehend Gespräche über die Zukunft des Areals zu führen und dessen Erhalt zu unterstützen. „Ich möchte mich im Namen vieler für diese Vorlage bedanken“, sagte Thomas Knauf, Fraktionschef der Freien Wähler. „Allerdings beantrage ich, die Mauerreste aus dem Antrag herauszunehmen. Die befinden sich auf einem Grundstück des Flughafens, mir geht es da vor allem um die Pflege. Der Flughafen wird mit diesem Beschluss die Pflege zurück an die Stadt geben.“ Diesen Antrag konnte Grünen-Fraktionsvorsitzender Oliver Gossel nicht verstehen: „Das ist ja fast schon eine Resignation, wenn wir sagen, dass wir die Mauerreste abgeben, nur weil sie sich auf einem Flughafen-Grundstück befindet.“

Sensibilisieren für Verlust

Stadtrat Werner Dreßler (Freie Wähler) wünschte sich hingegen, dass es auch einen Gedenkort in Altscherbitz gibt. „Dort wohnen doch jetzt viele Kursdorfer“, meinte er. Der Oberbürgermeister gab zu bedenken, dass die Leute an ihrem neuen Wohnort vielleicht nicht immer an die verschwundene Heimat erinnert werden wollen. „Aber das ist auch ein anderes Thema“, so Bergner. „In dieser Vorlage geht es um Kursdorf.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Am Ende stimmten die Stadträte zunächst mehrheitlich dem Änderungsantrag, die Mauerreste herauszunehmen, zu. Danach votierten sie auch mehrheitlich für die geänderte Vorlage. „Auf Grund der Tatsache, dass bereits in der Vergangenheit Orte von der Landkarte verschwanden, wird das Ziel verfolgt, die Bewohner und Besucher der Region für die Geschichte und die Entwicklung von Kursdorf zu sensibilisieren“, heißt es in der Vorlage. „Und den Hinweis auf den einst ländlichen Raum für zukünftige Generationen zu erhalten.“ Mit dem Bau der zweiten Start- und Landebahn des Flughafens wurde Kursdorf nach und nach zum Geisterdorf. Jedes Jahr an Weihnachten treffen sich die Kursdorfer und Gäste in der Kirche.

Von Linda Polenz