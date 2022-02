Leipzig

Friedrich Magirius wird Ehrenbürger Leipzigs – das ist die höchste Auszeichnung der Stadt. Der Stadtrat hat dies mit 50 Ja-Stimmen bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen so beschlossen. Gewürdigt werden damit vor allem die Leistungen von Magirius für den Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung in Leipzig nach 1989, dessen Engagement im Versöhnungsprozess mit Osteuropa und dessen interkonfessionelles Wirken.

Als Moderator des Runden Tisches und Stadtpräsident von Leipzig (1990 bis 1994) übernahm Magirius politische Verantwortung in der Zeit des politischen Umbruchs. Trotz seines Alters ist der inzwischen 91-Jährige, der einen Ruf als „Versöhner von Leipzig“ hat, unermüdlich unterwegs, um insbesondere die jüngere Generation für Beteiligung und Demokratie zu begeistern. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) betonte, dass der Wunsch nach einer Ehrenbürgerschaft von vielen Bürgerinnen und Bürgern an die Verwaltung herangetragen worden sei.

Festlicher Akt im Mai im Alten Rathaus

Die AfD-Stadtratsfraktion hatte zuvor angekündigt, nicht zuzustimmen und auf Stasi-Unterlagen aus dem April 1966 verwiesen. OBM Jung betonte, dass Magirius auch mit diesen Vorwürfen sehr offen umgehe. Die Ehrenbürgerschaft wird voraussichtlich im Mai 2022 im festlichen Rahmen verliehen – bis dahin soll die Sanierung des Festsaales im Alten Rathaus abgeschlossen sein.

Der ehemalige Stadtpräsident Friedrich Magirius übergibt Michael Ruprecht, dem Leiter des Stadtarchivs Leipzig (rechts), sehr persönliche Dokumente. Quelle: Andre Kempner

Linke: Benachteiligung von Frauen in der Vergangenheit

Die Fraktion Die Linke hat am Mittwoch angemahnt, künftig stärker Frauen bei dieser Ehrung zu berücksichtigen. Hintergrund: Seit der erstmaligen Verleihung des Ehrenbürgerrechts im Jahr 1832 sind 88 Männer (davon sechs wieder aberkannt) gewürdigt worden – bis heute allerdings keine einzige Frau. „Ich bin nicht mehr gewillt, diese Ungerechtigkeit weiter hinzunehmen“, sagte Mandy Gehrt, die kulturpolitische Sprecherin der Linken im Stadtrat. Ebenso wie ihre Fraktionskollegin Beate Ehms betonte sie, dass dies nichts mit der Person von Magirius zu tun habe, dessen Leistung sie selbstverständlich würdigen möchte.

Gehrt: Ehrenbürgerschaft an Frauen posthum verleihen

„Ich bin nicht als Feministin in den Stadtrat gegangen, aber im Stadtrat bin ich zu einer geworden“, so Gehrt. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Vergangenheit, die dazu führte, dass ihre Lebensleistungen und Verdienste zu ihren Lebzeiten nicht ausreichend gewürdigt wurden, dürfe sich heute nicht einfach fortsetzen. Die Linken wollen nun mit einem Antrag erreichen, dass die Ehrenbürgerschaft auch posthum an Frauen verliehen wird, die sich in herausragender Weise um ihre Mitmenschen sowie um die Stadt Leipzig verdient gemacht haben.

Das muss nun im Rat diskutiert werden – bislang wurde die Ehrenbürgerwürde nur an lebende Personen vergeben. FDP-Stadtrat Sven Morlok wies daraufhin, dass es intern durchaus Vorschläge für Ehrenbürgerinnen gegeben habe. Die sind von der Verwaltung dem Stadtrat dann aber nicht vorgeschlagen worden, weil eine nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nicht in Sicht war.

Der 1930 in Dresden geborene Magirius studierte Theologie in Berlin und Greifswald und leitete von 1974 bis 1982 die Aktion Sühnezeichen in der DDR. 1982 wurde er Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche und zugleich Superintendent des Kirchenbezirkes Leipzig Ost.

Von Mathias Orbeck