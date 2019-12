Stadtrat gibt grünes Licht für naturnahen Umbau des Auwaldes – inklusive Fällungen

Leipzig

Selten ist ein Papier im Vorfeld so kontrovers diskutiert worden: Vor allem im Internet war die Empörung über Leipzigs neuen Forstwirtschaftsplan 2019 groß. Dieser sieht vor, den Leipziger Stadtwald in den nächsten Jahren weiter naturnah umzubauen. Das bedeutet weitere Baumfällungen im Auwald, über die nach wie vor heftig gestritten wird. Der Stadtrat hat den Plan am Mittwochabend mit 37 Ja-Stimmen bei 18 Enthaltungen gebilligt. Dagegen war niemand.

Rosenthal : Die Diskussion versachlichen

„Jeder gefällte Baum schadet dem Klima, jeder unangetastete Wald ist ein Garant für eine ökologische Selbstregulierung unseres Waldes“, nannte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) Gegenargumente in der emotional geführten Debatte. Diese Sichtweise sei aber gründlich zu hinterfragen und müsse anhand der Fakten versachlicht werden. Zuvor hatte er bereits einen offenen Brief geschrieben. Der Auwald sei ein jahrhundertealter Kulturwald, dessen Artenreichtum gesichert werden müsse. Notwendig sei es, vor allem den Anteil von Stieleichen zu erhalten beziehungsweise zu erhöhen. Das sei eine Möglichkeit, die Waldbestände an die veränderten Klimabedingungen anzupassen und widerstandsfähiger zu machen. Dass die Waldbewirtschaftung nach hohen ökologischen Standards erfolgt, belege zudem die durch unabhängige Experten durchgeführte Zertifizierung des Forest Stewardship Council (FSC) Deutschland. Zudem kündigte Rosenthal an, dass Maßnahmen, die Gegenstand eines laufenden Rechtsstreits seien, bis zur Gerichtsentscheidung zurückgestellt würden.

Mehr Wasser, weniger Einschläge

Im Grunde war sich der Stadtrat einig: Forstmaßnahmen könnten helfen, die Arten zu fördern, die typisch für einen Auwald sind. So sei die Ausbreitung untypischer, invasiver Arten schädlich für den Wald. „Wenn wir keine Eingriffe mehr vornehmen, dann würde das auch zu einer deutlichen Abnahme der Biodiversität führen“, betonte Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek. Klar sei allerdings auch, dass der Wald mehr Raum braucht, die notwendigen Eingriffe und Baumaßnahmen nur unter sehr strengen Voraussetzungen genehmigt werden dürften. Gerettet werden könne der Auwald nur durch Wiedervernässung und den Anschluss an natürliche Fließgewässer. „Wenn wir das schaffen, brauchen wir weniger Einschläge.“ Aufgrund des ausgerufenen Klimanotstandes enthielten sich einige Grüne bei der Abstimmung.

Konservierung bringt nichts für Biodiversität

Michael Neuhaus ( Die Linke) plädierte dafür, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen – was nicht ohne Eingriffe in den Wald erfolgen könne. „Mutter Natur ist es absolut egal, ob eine Art ausstirbt oder nicht. Da können sie ja mal die Dinosaurier fragen“, argumentierte der umweltpolitische Sprecher der Linken-Fraktion. „Den Leipziger Auwald zu konservieren, bringt niemandem etwas. Auch nicht dem Wald“, ergänzte Getu Abraham ( SPD): „Ihn schützend und umsichtig zu entwickeln, sollte unser aller Anliegen sein.“

Quelle: Stadt Leipzig

Nukla protestiert, Ökolöwe setzt Auflagen durch

Für Sylvia Deubel ( AfD) besteht kein Zweifel, dass der Forstwirtschaftsplan fachlich fundiert ist. Das Zeitfenster für Fällungen sei aus naturschutzrechtlichen Gründen sehr klein. „Dennoch brauchen wir ein Umdenken hin zu einer schonenden Forstwirtschaft.“ Die AfD plädierte für einen Runden Tisch, an dem alle Beteiligten sowie die Interessenvertreter der Naturschutzverbände teilnehmen.

Zu Beginn der Tagung hatte der Verein Nukla („Natur und Kunst – Leipziger Auwald“) erneut gegen jegliche Fällungen im Auwald protestiert. Der Umweltbund Ökolöwe freute sich hingegen, dass Forstwirtschaftspläne künftig naturschutzfachliche Auflagen haben. Ab 2020 sind das Totholz- und Biotopbaumkonzept, die Starkbaumkartierung und eine Maßnahmenliste zur Vorsorge, Minderung und Nachsorge für geschützte Auwald-Arten neue Bestandteile der Forstwirtschaftspläne. Somit seien Forderungen des Umweltbundes erfüllt worden.

Von Mathias Orbeck