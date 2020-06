In Lindenau, Altlindenau, der Eisenbahnstraße, dem Lene-Voigt-Park, Connewitz und Eutritzsch werden Luxussanierungen künftig verhindert. Nach langem Ringen hat sich der Leipziger Stadtrat auf sechs Milieuschutz-Gebiete geeinigt – gegen die Stimmen von CDU, AfD und FDP.

In Connewitz gibt es regelmäßig Kritik an Sanierungen und Neubauten. Bisweilen schlägt diese in Sachbeschädigung und Gewalt um. Quelle: Christian Modla