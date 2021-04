Leipzig

Der Lindenauer Wochenmarkt bleibt vorerst auf dem Kleinmessegelände am Cottaweg. Ein Antrag des Stadtbezirksbeirates Altwest, den Händlern zu gestatten, ihre Stände vorübergehend auf dem Platz vor der Nathanelkirche aufzubauen, scheiterte am Mittwoch im Stadtrat. 31 Stadträte votierten für die Verlegung vor die Kirche, 35 dagegen, zwei Stadträte enthielten sich.

Händler mit Umsatzeinbußen von bis zu 90 Prozent

Wie berichtet, laufen seit Anfang März langwierige Bauarbeiten auf dem Lindenauer Markt, wo der Wochenmarkt traditionell mittwochs und freitags stattfindet. Das Marktamt stellte den Händlern deshalb als Übergangslösung das Festgelände am Cottaweg zur Verfügung. Doch der Ortswechsel kam bei der Kundschaft nicht gut an, weil der Markt nun außerhalb des Wohngebietes liegt. „Der Weg dorthin ist sehr beschwerlich für die Stammkunden, die überwiegend Seniorinnen und Senioren sind“, warb Annegret Janssen vom Stadtbezirksbeirat Altwest um Verständnis. Die Händlerschaft leide deshalb seit dem Standortwechsel unter Umsatzeinbußen von bis zu 90 Prozent.

Stadtteilverein und Beirat engagieren sich für Platz vor der Kirche

Stadtteilverein und Stadtbezirksbeirat sprachen sich deshalb für eine Rückkehr des Wochenmarktes in die Mitte Lindenaus aus. Nach ihrer Meinung eigne sich der Platz vor der Nathaelkirche, wo auch schon vor hundert Jahren Märkte abgehalten wurden. Das Marktamt lehnte den Vorschlag allerdings ab: „Zu groß sind die Auswirkungen der komplexen Baustellen-Logistik bis weit in Nebenstraßen und angrenzende Bereiche.“ Baustellenzufahrten, Baustellenflächen, Interim-Busshuttle zur Angerbrücke, Rettungs- und Feuerwehrzufahrten und der jetzt schon eingeschränkte Individualverkehr und Parkraum ließen keine weitere Nutzung des Areals an der Kirche zu.

Der Lindenauer Stadtteilverein und Stadtbezirksbeirat Altwest hatten vorgeschlagen, den Wochenmarkt während der Bauarbeiten auf dem Marktplatz vor die Nathanaelkirche zu verlegen. Quelle: Googleearth

Im Spätsommer Wochenmarkt wieder auf dem Lindenauer Markt

„Ja, der Lindenauer Markt ist das Zentrum des Stadtteils und der Wochenmarkt sehr beliebt“, räumte auch SPD-Stadtrat Christian Schulze ein, der seit Jahrzehnten in Lindenau lebt. Die Verlagerung des Wochenmarktes auf das Kleinmessegelände sei für gehbehinderte Menschen eine Zumutung. Doch Lebensmittel gebe es auch in den gut erreichbaren Supermärkten in Lindenau. Schulze: „Ich sage etwas polemisch: Wenn der Markt vorübergehend gar nicht stattfände, würde Lindenau nicht untergehen.“ Zudem wies er darauf hin, dass es nur noch drei bis vier Monate dauern werde, bis der Wochenmarkt wieder dorthin kann, wohin er gehört: auf den Lindenauer Markt.

Von Klaus Staeubert