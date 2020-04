Ist Leipzigs Stadtverwaltung auf dem linken Auge blind? Die Leipziger AfD sieht das so und will durchsetzen, dass die Stadt nicht nur der rechten Gewalt den Kampf ansagt, sondern auch Aktionen gegen Linksextremismus finanziell unterstützt. Über den Vorstoß entscheidet am Mittwoch der Stadtrat.