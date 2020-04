Leipzig

Wegen des großen Ansturmes auf die bereits geöffneten Wertstoffhöfe hat die Stadtreinigung am Dienstag drei weitere Standorte in Leipzig wieder geöffnet: Johannes-R.-Becher-Straße 13, Krakauer Straße 2 und Stöhrerstraße 16. Die Wertstoffhöfe sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr besetzt.

Außerdem geöffnet sind folgende Annahmestellen: Lößniger Straße 7, Max-Liebermann-Straße 97, Augustiner Straße 8 und Dieskaustraße 133. Alle anderen Wertstoffhöfe und die Schadstoffannahme bleiben geschlossen

Angespannte Personallage

Die Aufrechterhaltung der Abfallentsorgung steht für die Stadtreinigung Leipzig im Vordergrund. Um die Tonnen mit Rest- und Bioabfall zu entleeren, sind auch Mitarbeiter im Einsatz, die regulär für die Logistik auf den Wertstoffhöfen eingeteilt sind, teilte der städtische Eigenbetrieb mit. „Sollte sich der Personalbestand aufgrund der aktuellen Situation ändern, kann es auch zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe kommen“, erklärt Betriebsleiter Thomas Kretzschmar.

Lange Warteschlangen

In der vergangenen Woche hatte die ersten Wertstoffhöfe nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Die Folge waren teils chaotische Zustände. Unzählige Autos warteten zum Teil stundenlang, bevor sie auf die Sammelstellen der Stadtreinigung fahren konnten. Vor dem großen Sperrmüllhof in der Max-Liebermann-Straße in Gohlis reihte sich auf Hunderten Metern bis in die Essener Straße Fahrzeug an Fahrzeug.

Vor dem Wertstoffhof in der Dieskaustraße in Kleinzschocher staute sich der Verkehr bis zur Gerhard-Ellrodt-Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort parkten gleich mehrere Autos sogar auf den Straßenbahngleisen und blockierten eine dreiviertel Stunde lang den öffentlichen Nahverkehr.

