Leipzig hat einen neuen Bach: Thomas Zemmrich setzt „als Neuer“ die Perücke auf und schlüpft ins Gewand des berühmtesten aller Thomaskantoren, um den Gästen sein Leben in Leipzig nahezubringen. Die Firma Leipzig Erleben reaktiviert damit die Kostümführung. Gästeführer Franz Schuchart, der viele Jahre lang als Bach begeisterte und regelmäßig durchs Alte Rathaus führte, war im Vorjahr verstorben.

„Bach ist unser August der Starke“

Bis auf den Nachtwächter Bemme der Firma Treffpunkt Leipzig sind Kostümführungen derzeit zwar gar nicht so gefragt. Doch Bach könnte da die rühmliche Ausnahme sein: „Er gehört einfach zur Stadt. Er ist unser August der Starke, der ja auch zu repräsentativen Zwecken eingesetzt wird“, ist Anke Knote, die Geschäftsführerin der Leipzig Erleben GmbH, felsenfest überzeugt. Öffentliche Führungen gibt es vorerst allerdings nicht. „Eine Ausnahme wird das Bachfest 2021 sein, da kooperieren wir mit dem Bach-Archiv“, sagt sie. Diese Führung wird dann passend zum Thema konzipiert, wobei das Bach-Archiv im kommenden Jahr „Bachs Messias“ in den Fokus rückt. Beim Rundgang geht es um Bach und Händel, die sich ja nie begegnet sind. Für Empfänge in Hotels und Restaurants, für diversen Veranstaltungen, Stadtrundfahrten und -rundgänge sowie für Gruppen ist der neue Bach aber ebenso bereits buchbar wie als Überraschung für Gäste.

„Bach-Musik gibt mir Halt!“

Mit interessierten Gästen will Zemmrich herumziehen, um ihnen etwas über den großen Komponisten und seine Stadt zu erzählen. „Es geht auch um Leipzig – sonst wäre die Führung wie ein Skelett ohne Fleisch“, sagt Zemmrich. „Ich habe alles ausgegraben, was ich bisher zu Bach gefunden habe“, erzählt Zemmrich, der aus Annaberg stammt und seit über 40 Jahren in Leipzig lebt. Seit mehr als 15 Jahren ist er Gästeführer. Erste Touren leitet Zemmrich schon in den 1980er-Jahren durch die Moritzbastei. Der Kulturwissenschaftler und Mediengestalter ist aber auch schon ins Kostüm von Seifert’s Oskar geschlüpft. Jene Tour gibt es allerdings nicht mehr. Ist er ein Bach-Fan? „Das Wort Fan trifft auf mich weder für Fußball noch Musik zu“, sagt der 65-Jährige. „Die Bach-Musik gibt mir aber Halt.“ Originaler als in Leipzig gehe Bach gar nicht.

Viel Stoff an den Originalschauplätzen

Der neu gewählte Thomaskantor unterschrieb 1723 in der Ratsstube zunächst einen provisorischen, dann seinen endgültigen Anstellungsvertrag. Bach war 27 Jahre lang als Kirchenmusiker und Schulbediensteter im städtischen Auftrag ein Diener mehrerer Herren, der sich vor allem seiner Kunst „zu Gottes Ehren“ verpflichtet fühlte. Kompetenzstreitigkeiten mit Funktionsträgern von Schule, Kirche oder Stadt führten dazu, dass Bach den Ruf eines streitbaren Zeitgenossen bekam, der einige Male ins Alte Rathaus zitiert wurde. Bach ärgerte sich immer wieder über die „wunderliche und der Music wenig ergebene Obrigkeit“. Das bietet Zemmrich viel Stoff für eine Führung zu Originalschauplätze mit allerlei Anekdoten.

Von Mathias Orbeck