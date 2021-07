Leipzig

Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein war das Areal jenseits der Elsteraue ziemlich unbedeutend. Plagwitz war sumpfig und unerschlossen, gehörte kirchlich zu Kleinzschocher. Es war ein unscheinbares Gassendorf, in dem im Jahre 1858 gerade mal 354 Menschen lebten. Der Name des Ortes erschien spät in der schriftlichen Überlieferung, wurde als Plachtewicz (1412) sowie später als Plochtewitz (1468) erwähnt. Zunächst lebten slawische Völker hier, die dann später von deutschen Siedlern vertrieben worden waren. Das Wort Plagwitz tauchte wohl 1752 zum ersten Mal auf. Und als ein Gemeinderat im Jahre 1839 die Verwaltung des abgeschiedenen Dorfes übernahm, bestand es aus etwa 30 Lehmhäusern, in denen 187 Einwohner lebten. Von Leipzig war es ziemlich abgeschieden, es lag an keinem bedeutenden Verkehrsweg. Auch die Auenlandschaft des Elsterflusses, der fast regelmäßig zweimal im Jahr über die Ufer trat und große Gebiete überschwemmte, trennte es von der Stadt.

Mit Karl Heine kam der Wandel

Doch dann kam der Wandel. Dieses Wort ist mittlerweile fast zum Synonym für Plagwitz geworden und wird wohl für ewig mit Karl Heine (1819 bis 1888) verbunden sein. Der junge Rechtsanwalt – finanziell potent dank seiner vermögenden Mutter – erwarb 1854 enormen Grundbesitz im Dorf Plagwitz. Er ließ das Areal erschließen und trocken legen, um hier Industrie in großen Stil anzusiedeln.

Das war eine gigantische Aufgabe: Die Elster musste reguliert, Sümpfe mussten trockengelegt, Tümpel und Gräben aufgefüllt, Straßen, Wege und Brücken gebaut werden. Die so gewonnenen Parzellen verkaufte Heine dann an Unternehmen.

Der Kanalbau bei Plagwitz um 1890. Im Hintergrund sind die König-Albert-Brücke und Industriegebäude (die spätere Karl-Heine-Straße) zu sehen. Quelle: Hermann Vogel. / Stadtgeschichtliches Museum

1856 begann er mit dem Bau eines ersten Teil­stücks des Elster-Saale-Kanals, dem heutigen Karl-Heine-Kanal. Der erste Abschnitt konnte im Juni 1864 fertiggestellt werden. Es war sein großer Traum, Leipzig durch den Bau einer künstlichen Wasserstraße bis zum Elster-Saale-Kanal den Zugang zum europäischen Wasserstraßennetz zu ermöglichen. So könnten die in Leipzig produzierten Industriewaren über den Hamburger Hafen in die Welt gelangen. Dabei musste Karl Heine einige Schwierigkeiten überwinden. Sowohl bei Leipziger Kaufleuten, die befürchteten, dass reisende Händler die Stadt links liegen lassen könnten, als auch im Rathaus, das mit Auflagen und Verboten reagierte. Im Mai 1888 gründete Heine, der Karl selbst übrigens immer mit C schrieb, die Leipziger Westend-Baugesellschaft. Diese hatte den Zweck, die Umsetzung seiner weitreichenden Pläne über seinen Tod hinaus abzusichern. Die Vision des Wasserweges blieb unvollendet – bis heute fehlen wenige Kilometer, um von Leipzig in die Saale zu gelangen.

Zur Galerie Plagwitz steht für Wandel – sei es Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Industriepionier Karl Heine. Oder eben auch nach 1989 – mit dem Einbruch der Industrie. Hier sind einige Fotos von Plagwitz einst und jetzt.

Doch der Industriepionier, als der Heine heute wahrgenommen wird, setzte auch auf die Eisenbahn. Durch ganz Plagwitz ließ er Gleise verlegen, sodass die Firmen an die Bahnstrecke nach Zeitz angebunden waren. 1873 entstand der erste reine Industriebahnhof Europas. Kleinere Firmen, die keinen eigenen Gleisanschluss hatten, bekamen Verladestationen. Das erste Fabrikgebäude entstand für eine mechanische Teppichweberei an der Nonnenstraße. Später siedelten sich die chemische Fabrik, eine Eisengießerei sowie ab 1863 die Landmaschinenfabrik Rudolf Sack an. Ab 1869 startete die Firma Mey & Edlich eine Wäschefabrik mit einem florierenden Versandhaus.

Die Fabrik und Versandhaus von Mey & Edlich an der Nonnenstraße und der Weißen Elster 1910. Quelle: Archiv Pro Leipzig

Viele Firmen erringen Weltruhm

Am 4. Juni 1872 wurde die Gemeinde ans Straßen­bahn­netz der Stadt Leipzig an­geschlossen. Für das Jahr 1888 verzeichnet die Statistik bereits 105 Fabriken sowie 300 Gewerbetreibende, die etwa 6000 Arbeitskräfte beschäftigten. Das war das Jahr, in dem Heine starb. Etwa 13.000 Menschen lebten zu jener Zeit in Plagwitz. Einige Firmen wie Sack, Mey & Edlich, die Gebr. Brehmer oder die Sächsische Wollgarnfabrik erreichten später Weltruhm. Das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite: Wohnungsbau und Lebensbedingungen blieben vernachlässigt. Am 1. Januar 1891 wurde die Gemeinde Plagwitz in die Stadt Leipzig eingemeindet.

Eine Ansicht der Landmaschinenfabrik Rudolf Sack. Diese gehörte zu den bedeutendsten Unternehmen in dieser Branche. Später entstand daraus der VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig. Dieser gehörte zu den wichtigsten Landtechnikherstellern in der DDR. Quelle: Archiv Pro Leipzig

Betriebe werden enteignet

Plagwitz bleibt der Industriestandort, Firmen haben sich aufgrund fehlender Flächen längst nach Lindenau oder Leutzsch ausgebreitet. Während des Dritten Reiches wurden viele Betriebe für die Rüstungsindustrie genutzt, nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Wiederaufbau zerstörter Betriebe. Und zwischen 1946 und 1962 auch die Enteignung der Großbetriebe, die volkseigen wurden. Die DDR baute den Industriestandort weiter aus, doch durch fehlende Modernisierungen verfielen Produktionshallen ebenso wie die Wohngebäude immer mehr. Bereits Mitte der 1960er-Jahre war ein Drittel der Wohnungen für die Menschen nicht mehr zumutbar, Mitte der 1980er-Jahre waren 2200 Wohnungen im Stadtteil leer gewohnt. Die Umweltbelastungen stiegen zusehends, der Ruf von Plagwitz verschlechterte sich.

1884 wurde der Consum-Verein für Plagwitz und Umgegend gegründet, der sich zu einer der größten Konsumgenossenschaften in Deutschland entwickelte. Der Konsum-Verein Plagwitz erbaute sich 1929–1932 eine Zentrale. Hier ein Blick auf die gesamte Betriebsanlage 1946. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Nach der Wende stehen Fabrikhallen leer

1989 gab es in Plagwitz etwa 13.000 industrielle Arbeitsplätze (Zum Vergleich: Leipzig hatte über 101.000). Doch mit der Friedlichen Revolution verschwanden immer mehr. Die Konkurrenz wurde größer, Umsätze brachen ein, vor allem die Ostmärkte. Die Folge: Betriebe wurden geschlossen, viele Fabrikhallen standen leer. Der Stadtteil schien endgültig zu verfallen. Doch dann wurde er ab 1993 ins Städtebauförderprogramm des Landes Sachsen aufgenommen. Viele Bauvorhaben wurden angeschoben, wie die Rekonstruktion und Umnutzung der Buntgarnwerke zu Wohnungen. Aus der Eisenbahnverladestation am Karl-Heine-Kanal wurde ein Stadtteilpark.

Die Leipziger Baumwoll-Spinnerei in der Carlstraße 7 (Spinnereistraße), um 1910. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum / Hermann Walter

Mittlerweile ist die frühere Schmuddelecke Leipzigs mit Fabriklärm und Kohlenruß, mit der Leipzig zur Weltausstellung Expo 2000 den Wandel präsentierte und eine nachhaltige Stadtentwicklung in diesem Gebiet einleitete, ein beliebter Stadtteil geworden, in dem die Menschen gern leben und wohnen. Er hat sich erneut rasant gewandelt.

Von Mathias Orbeck