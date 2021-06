Leipzig

Das Heizkraftwerk der Leipziger Stadtwerke an der Eutritzscher Straße ist jetzt noch ein Stück höher. Genau 59 Meter messen die beiden Schornsteine, die in den vergangenen Tagen auf dem Dach der Anlage neu verschweißt wurden.

Der 70-Meter-Kran, der dafür auf das Werksgelände rollte, war das erste auch nach außen sichtbare Zeichen für eine komplette Modernisierung des Erdgas-Kraftwerks, erklärt Thomas Walther. Der 55-Jährige leitet das Großprojekt, welches 2019 begonnen hatte und das noch vor Ende diesen Jahres fertig werden soll.

Schwankendes Angebot bei Öko-Strom

„Pro Woche sind jetzt etwa 85 Leute mit dem Umbau beschäftigt“, erzählt er. „Insgesamt werden 41 Millionen Euro investiert, um die Anlage noch effizienter und flexibler zu machen. Am wichtigsten ist dabei: Wir können in Zukunft viel besser auf Schwankungen beim Strom-Angebot durch den stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien reagieren.“

Thomas Walther (55) leitet die Modernisierung der Gas- und Dampfturbinen-Anlage (GuD) der Leipziger Stadtwerke an der Eutritzscher Straße. Quelle: Dirk Knofe

Angefangen hatte alles 2017. Damals teilten Ingenieure von Siemens mit, dass sich die Leistung der 1995 in Betrieb genommenen Gasturbinen durch Änderungen bei der Steuerung weiter erhöhen lässt – und auch die Minimallast wesentlich absenken lässt.

„So entstand die Idee, wesentliche Komponenten des Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerkes stückweise zu erneuern“, berichtet Walther. Immer im Sommer, wenn die Anlage ohnehin meist stillsteht, folgten auf Arbeiten an den beiden Gasturbinen (je 64 Megawatt elektrischer Leistung) bald neue Abhitze-Dampfkessel, Rohrleitungen, Pumpen, Heizkondensatoren, Wärmetauscher für die Fernwärme...

Neue Dampfturbinen wurden gedreht

Bereits seit März 2021 wird nun als letzter Streich die alte große Dampfturbine (46 Megawatt – sie nutzt den Dampf aus den Abhitzekesseln zur zusätzlichen Strom- und Fernwärmeerzeugung) durch zwei kleinere vom Hersteller MAN ersetzt. „Dafür mussten wir ein ganzes Stockwerk im Dampfturbinenhaus aufbrechen und die neuen Turbinen um 90 Grad drehen. Sonst hätten sie nicht hineingepasst.“ Die Neuen stehen jetzt bereits an der richtigen Stelle. Ihre Leistung liegt bei jeweils 27,8 Megawatt – zusammen also fast zehn Megawatt mehr als beim Vorgänger.

Zur Galerie Verlängerte Schornsteine, neue Dampfturbinen – ein aktueller Foto-Streifzug durch das Stadtwerke-Kraftwerk nördlich der Leipziger City.

Wegen der insgesamt höheren Leistung mussten auch die beiden Schornsteine vergrößert werden. Über den Begriff werden vielleicht einige Leipziger stutzen, denn genau wie die Luftansaugfilter der Gasturbinen sind auch die Schornsteine in das 52 Meter hohe Kraftwerksgebäude integriert. Von den Essen sieht man also nur ein kleines Stück oben aus dem Dach herausragen.

Schornsteine um Edelstahl-Ring ergänzt

Diese Stücken wurde vor wenigen Wochen abgetrennt und mit dem auf 16 Rädern stehenden Mega-Kran nach unten bugsiert. Eine Spezialfirma aus dem Ruhrgebiet verlängerte sie dann jeweils um einen 3,50 Meter hohen Ring aus Edelstahl, der zudem eine Wärmedämmung bekam. „Das ist wichtig, damit das Abgas nicht im Schornstein kondensiert“, so der Stadtwerke-Fachmann.

In den nächsten Tagen könne der Kran wieder von dannen ziehen. Wenn alles so läuft wie geplant, steige der Brennstoffausnutzungsgrad bei Leipzigs wichtigstem Kraftwerk ab der Inbetriebnahme im Dezember auf 92 Prozent.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Vor allem können wir die Anlagen in Zukunft hoch flexibel in ganz verschiedenen Leistungsstufen nutzen, was auch zur Energiewende beiträgt“, betont Walther. Dank dieser Flexibilität könne die Anlage pro anno viele Wochen zusätzlich laufen. Bisher stand sie – abhängig vom jeweiligen Marktpreis beim Strom – mitunter mehr als die Hälfte des Jahres still.

Von Jens Rometsch