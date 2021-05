Stadtwerke errichten dieses Jahr in Leipzig 40 neue E-Ladesäulen

Leipzig

Prämien von bis zu 9000 Euro machen den Kauf eines Elektroautos derzeit so preiswert wie nie zuvor. Auch aus einem anderen Grund könnte sich die Anschaffung eines Stromers jetzt lohnen: Für Fahrer von Elektrofahrzeugen werden sich die Bedingungen in Leipzig weiter verbessern. 40 neue öffentliche Ladesäulen wollen die Stadtwerke nach Rathausangaben allein in diesem Jahr im Stadtgebiet errichten und somit gezielt Anreize zum Einstieg in die Elektromobilität schaffen.

Bis 2025 weitere 300 öffentliche Ladesäulen

Wie Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) auf eine Anfrage im Stadtrat antwortete, gehe man davon aus, dass die im Rahmen des Sofortmaßnahmen-Programms zum Klimanotstand übernommene Verpflichtung eingehalten werde, „bis 2025 weitere 300 öffentlich zugängliche Ladesäulen zu errichten“.

Pro Säule können in der Regel zwei Fahrzeuge gleichzeitig ihre Akkus aufladen. Aktuell gibt es in Leipzig 199 öffentliche, von den Stadtwerken betriebene Ladepunkte. Dazu kommen noch 106 sogenannte halb öffentliche Ladepunkte, die sich beispielsweise in Einkaufszentren befinden, sowie 152 private Ladepunkte, zum Beispiel auf Firmengeländen.

Der Schwerpunkt der derzeitigen Ladeinfrastruktur liegt im Stadtbezirk Mitte. Eine relativ hohe Anzahl öffentlich zugänglicher Säulen gibt es allerdings auch in Lützschena-Stahmeln (Güterverkehrszentrum), in Paunsdorf und Seehausen.

Linke schlägt Mehrfachnutzung von Garagenanlagen vor

Die Linksfraktion im Stadtrat hat nun vorgeschlagen, auch Garagengemeinschaften in das Ladenetz mit einzubeziehen. Die Ladesäulen dort sollten sowohl den Mitgliedern der als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Zudem könnten Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Garagen Solarstrom produzieren und ins Netz speisen. Dies würde den „Weg zur effektiven Mehrfachnutzung der Garagengemeinschaften“ ebnen, begründete die Fraktion ihren Vorstoß. Ein entsprechendes Konzept habe bereits die Garagengemeinschaft Leipzig-Mockau-Ost e.V. erarbeitet.

1359 Elektro-Pkw in Leipzig zugelassen

Laut Kraftfahrtbundesamt sind in Leipzig mittlerweile 1359 rein elektrisch betriebene Pkw zugelassen (Stand: 1. Januar 2021). Das sind knapp 0,6 Prozent aller in der Stadt registrierten Personenkraftwagen.

Die meisten der in Leipzig zugelassenen Pkw fahren mit Benzin. Quelle: Frank Wolter

Das im vergangenen Jahr vom Rathaus veröffentlichte Ladeinfrastrukturkonzept geht für das Jahr 2025 von einem Bestand von 12.450 privat zugelassenen E-Fahrzeugen aus. Dafür müssten 1388 Ladepunkte verfügbar sein, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilten. Infrastrukturplaner rechnen im Schnitt einen Ladepunkt auf zehn Fahrzeuge.

Von Klaus Staeubert