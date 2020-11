Stadtwerke zahlen E-Auto-Fahrern die „Tankrechnung“ – 70 000 Euro im halben Jahr

Leipzig

Der Ladestrom für Elektroautos ist in Deutschland mitunter sogar teurer als Benzin an der Tankstelle. Nur in Leipzig nicht. Hier bekommen Fahrer von Tesla & Co. den Strom an öffentlichen Ladesäulen ganz umsonst – während etwa an den „New Motion“-Ladesäulen des Energieversorgers Eon für 100 Kilometer Reichweite 8,69 Euro aufgerufen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Energiehändlers Lichtblick.

1100 E-Autos in Leipzig zugelassen

In Leipzig haben die kommunalen Stadtwerke in den vergangenen Jahren ein Netz von Ladesäulen aufgebaut. Derzeit gibt es nach Auskunft des Wirtschaftsdezernates im Rathaus mehr als 200 öffentliche Ladepunkte in der Stadt. Damit stehe Leipzig beim Ladesäulen-Angebot bundesweit auf Platz 6. Trotz staatlicher Förderung ließen sich die Anlagen bislang jedoch nicht wirtschaftlich betreiben. In Leipzig sind lediglich 1100 E-Fahrzeuge angemeldet (Stand: Januar 2020). Zum Vergleich: Insgesamt sind in Leipzig 230 073 Pkw zugelassen (Stand: 2019).

Anzeige

Auslastung der Ladesäulen noch gering

Die bislang geringe Auslastung der Ladesäulen ist auch der Grund, warum die Stadtwerke bislang darauf verzichteten, ein teures Abrechnungssystem zu installieren und den E-Auto-Kunden den Stromverbrauch in Rechnung zustellen.

Wie aus der Antwort des Wirtschaftsdezernats auf eine Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion hervorgeht, zogen E-Autos an den Stadtwerke-Ladesäulen im ersten Halbjahr 2020 Strom im Wert von 70 000 Euro. Nicht eingerechnet darin sind die Kosten für Wartung, Störmanagement und Kundenservice, was durchschnittlich 500 Euro pro Jahr und Ladesäule ausmacht.

Lesen Sie auch

Abrechnungs-App kommt 2021

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von E-Autos – allein 2019 stieg ihre Zahl in Leipzig um 22 Prozent – wollen sich die Stadtwerke künftig allerdings den Ladestrom bezahlen lassen. Dazu wurde das Ladestromprodukt L-Strom.drive entwickelt. „Dies soll den Kunden komfortables und überregionales Laden durch eine intuitiv bedienbare App sowie eine optional wählbare Ladekarte ermöglichen“, heißt es im Rathaus. Markteinführung und somit Start des kostenpflichtigen Ladens ist für das erste Quartal 2021 vorgesehen.

Der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur in Leipzig ist Bestandteil des E-Mobilitäts-Konzeptes der Stadt. Es soll in den nächsten Jahren schrittweise und bedarfsgerecht umgesetzt werden und sei zugleich ein Angebot an die Wirtschaft, sich in Leipzig unternehmerisch zu engagieren und wirtschaftlich tragfähige Dienstleistungen und Infrastruktur zu platzieren. Der Verwaltung lägen bereits Anfragen von Ladeinfrastrukturbetreibern vor.

Von Klaus Staeubert