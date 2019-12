Wie Leipzig in Hannover für Musik sorgt

Hannover

Die Städtepartnerschaft mit Leipzig ist eine von sieben, die Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover unterhält, und sie wurde in ihren Anfängen derart intensiv „gelebt“ wie keine andere. Doch seit es keine zwei deutsche Staaten mehr gibt und Hannover keine Beamten oder Müllfahrzeuge mehr zur Unterstützung der Freunde nach Leipzig schicken muss, haben sich die Akzente der Beziehung wesentlich verändert. „Es gibt sehr gute Kontakte auf Verwaltungsebene, aber gepflegt wird vornehmlich der kulturelle Austausch“, sagt Benedikt Poensgen, Leiter des Kulturbüros der Stadt Hannover.

Gemeinsame Musikprojekte

Von den 100.000 Euro jährlich, die sich Hannover die Partnerschaften zur Blantyre in Malawi, dem britischen Bristol, der japanischen Stadt Hiroshima oder dem polnischen Poznan kosten lässt, entfällt auf Leipzig nur ein Bruchteil. „Wir nutzen im Band-Bereich die Formate, die wir in Hannover haben“, sagt Poensgen. So war während der Fête de la Musique im Juni schon öfter die Leipziger Band „Lizard Pool“ zu Besuch – auf der Bühne der Partnerstädte. Auch gemeinsame Projekte zwischen der Musikhochschule Hannover und dem Akademischen Orchester Leipzig fanden schon statt, 2017 etwa im Gewandhaus. Auch sei der Knabenchor Hannover beim Bachfest in Leipzig aufgetreten.

Eine besondere Qualität

Natürlich könne man sich fragen, ob eine solche Städtepartnerschaft, wie die zwischen Hannover und Leipzig Jahrzehnte nach der deutschen Vereinigung noch sinnvoll sei, sagt Poensgen. Aber die über Jahre entwickelte Zusammenarbeit habe eine ganz besondere Qualität, sagt Poensgen: „Das ist eine vertiefte Beziehung.“ So konzentriert man sich auf kleine, aber feine Projekte, etwa dem Aufbau eines „Lesementorings“ in Leipzig, oder der Veröffentlichung eines alternativen Reiseführers für Hannover. Und zum Deutschen Chorfest in Leipzig im kommenden Jahr sollen zwei Chöre aus Hannover in die sächsische Partnerstadt reisen, der „Junge Chor“, eine Ausgründung aus der Musikhochschule, und der Kinder- und Jugendchor Badenstedt (Kikoba).

