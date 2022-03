Leipzig

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat sich „wegen des blutigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine“ mit einem dringenden Appell an mehrere russische Städte gewandt. Er fordert einen gemeinsamen Einsatz für die sofortige Beendigung der Kriegshandlungen. Seinen Appell richtete der OBM an jene Städte, mit denen Leipzig in den vergangenen Jahren Kontakt hatte: Moskau, Kasan, Wolgograd, Saratow und Ufa. 

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frieden als gemeinsames Anliegen

Jung verweist auf die Charta des weltweiten Netzwerkes „Mayors for Peace“, dem auch russische Städte wie Moskau angehören sowie auf die besondere Verpflichtung der Stadt Leipzig als Stadt der Friedlichen Revolution. Das gemeinsame Engagement der Städte und ihrer Bürger für Frieden, Abrüstung und ein solidarisches Miteinander sei ein Anliegen, das die Kommunen vereine.

„Zivilgesellschaft stärken“

„Bürger russischer Städte haben sich nicht vor Verhaftungen und Repressionen gefürchtet, um ihren Protest gegen den Krieg und die Solidarität mit der Ukraine öffentlich zum Ausdruck zu bringen“, betonte Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referates Internationale Zusammenarbeit im Rathaus. Eine große Mehrheit der russischen Bürger lehne Krieg ab, auch wenn ihnen aktuelle Informationen zum tatsächlichen Ausmaß des Angriffs auf die Ukraine schwer zugänglich seien. „Diese Zivilgesellschaft gilt es mit unseren Möglichkeiten zu stärken, indem wir mit ihr in Verbindung bleiben und Austausch ermöglichen; etwa über die bestehenden vielfältigen kulturellen Kontakte“, so Goldfuß.

Mehrere Anläufe für Partnerschaft mit russischer Stadt

Leipzig und die ukrainische Hauptstadt Kiew verbindet seit 1961 eine Städtepartnerschaft. OBM Jung hatte erst im Jahr 2014 bei einem Besuch in Moskau auch eine verstärkte Kooperation mit der russischen Hauptstadt vereinbart. Unter den 14 Partnerkommunen ist bislang keine russische; es gab aber immer mal wieder Anläufe dazu. Eine entsprechende Initiative des Vereins Leipzig-Woronesch ist allerdings im Sande verlaufen. Zuletzt hatten die Linken 2018 die 840.000-Einwohner-Stadt Saratow an der mittleren Wolga ins Spiel gebracht. Rathauschef Jung hatte sich damals offen gezeigt, es müsse aber darum gehen, Städtepartnerschaften aus einem bürgerschaftlichen Engagement heraus zu fördern – anstatt sie von oben zu verordnen.

„Augenblicklich keine weiteren Schritte“

Bisher seien nach einem Auftrag des Stadtrats zur Aufnahme einer Partnerschaft mit einer russischen Kommune diverse Vorarbeiten geleistet worden, teilte Goldfuß mit. Dazu sei vor der Pandemie eine Arbeitsgemeinschaft gegründet worden. Eindeutige Signale der in Frage kommenden Städte stünden bislang aus. „Angesichts der Situation werden augenblicklich keine weiteren Schritte dazu unternommen“, so Goldfuß. Wie und in welcher Form die Beziehungen nach Moskau weiter gestaltet werden, „muss in einigen Tagen bewertet werden“, betonte die Referatsleiterin. „Augenblicklich lassen wir konkrete Projekte ruhen.“ An der Reise des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) nach Moskau im vergangenen Jahr habe sich die Stadt Leipzig nicht beteiligt.

„Lokale Kanäle offen halten“

Goldfuß betonte aber zugleich die Bedeutung von Stadtdiplomatie. Diese sei „in der Lage, Verbindungen für ein friedliches Miteinander in Europa und darüber hinaus nicht abreißen zu lassen“. Auch der Deutsche Städtetag, dem OBM Jung als Vizepräsident mit vorsteht, habe offiziell dazu aufgefordert, Partnerschaften mit Russland nicht zu beenden und alle informellen Gesprächskanäle offen zu halten. Das gelte in gleichem Maße für die bestehenden Kontakte nach Moskau, die vielfältige bürgerschaftliche oder aber auch fachspezifische wie wissenschaftliche Aktivitäten umfassen, sagte Goldfuß. Die lokalen diplomatischen Gesprächskanäle müssten ebenfalls erhalten werden. „Auf niederschwelliger Ebene“ gebe es aktuell Kontakt zum Russischen Generalkonsulat in der Messestadt. Momentan aber liege der Handlungsschwerpunkt Leipzigs auf der Partnerstadt Kiew und der Ukraine.

Von Björn Meine