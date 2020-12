Stärkung des ÖPNV: Stadt Leipzig plant millionenschwere Kreditaufnahme

Leipzig

Die Corona-Pandemie reißt in kommunale Kassen große Löcher – Steuereinnahmen und Gebühren brechen weg, während der Gesundheitsschutz zusätzliche Ausgaben verlangt. Der Deutsche Städtetag warnte zuletzt: Den Kommunen drohe im kommenden Jahr ein Defizit von zehn Milliarden Euro. Dieser angespannten Situation zum Trotz plant die Stadt Leipzig millionenschwere Kredite aufzunehmen. Mit dem Geld soll das Bus- und Bahn-Netz weiter ausgebaut und in den eigenen Versorgungsbetrieben der Klimaschutz verbessert werden. Eine entsprechende Vorlage steht in der kommenden Woche im Stadtrat zur Abstimmung.

Konkret geht es um ein Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro. Das Geld soll dem Stadtkonzern Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) zur Verfügung gestellt werden, zu dem neben Verkehrsbetrieben auch Wasser- und Energieversorgung gehören. Zusammen mit Fördergeldern des Landes könnten die 20 Millionen Euro dann vor allem diverse Infrastukturprojekte für Bus und Bahn in der Messestadt anschieben, so die Idee. Bei üblichen Förderquoten wären damit Investitionen von 60 Millionen Euro und mehr möglich.

Verlängerte Buslinien – mehr Bahnen auf der Schiene

Zu den angedachten Verbesserungen gehören unter anderem die Verlängerung der Linie 60 bis zum Wohngebiet am Lindenauer Hafen, die Anbindung der Spinnereistraße an das Leipziger Busnetz, eine Erhöhung des Taktes auf den Bus- und Straßenbahn-Linien 10, 11, 14, 89 und 91 sowie die Schaffung neuer Verbindungen bis Güterverkehrszentrum und Industriepark Nord. Darüber hinaus sollen noch mehr Leipziger Stadtrandgebiete über das sogenannte Flexa-Modell (rufbare Kleinbusse) an die Hauptverkehrsachsen angebunden werden.

Laut LVV-Sprecher Frank Viereckl würde mit der Kapitalerhöhung auch der Ausbau erneuerbarer Energien in der Messestadt vorangebracht, könnten „innovative Projekte im Bereich der Fortentwicklung und Nutzung der Wasserstofftechnologie“ unterstützt und die Leipziger Trinkwasserversorgung klimagerechter aufgestellt werden.

LVV kann Ratsbeschlüsse nicht umsetzen

Ohne die Finanzspritze wären diese Klima-Upgrades nicht möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung. Ohne frisches Geld kann es auch generell kaum noch Investitionen in den LVV-Betrieben geben, sagt SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. „Nicht nur durch die Corona-Krise, sondern auch durch die Beschlüsse des Stadtrates zum Nahverkehrsplan, zum Ausstieg aus der Fernwärme sowie zum Klimanotstand hat sich der Investitionsbedarf in der L-Gruppe erheblich erhöht.“ Der Stadtkonzern habe inzwischen mehrfach klar gemacht, dass sie die politischen Vorgaben aus eigener Kraft nicht umsetzen ließen. Die Leipziger SPD hat die Aufstockung des LVV-Etats deshalb bereits vor einiger Zeit angeregt.

Wie groß die finanzielle Misere in den kommunalen Betrieben ist, mussten zuletzt auch die Mitglieder des Aufsichtsrates der LVV zur Kenntnis nehmen. Zu diesen gehören neben Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und Finanbürgermeister Torsten Bonev ( CDU) Vertreter aller Fraktionen des Leipziger Stadtrates. Laut Konzernsprecher Viereckl habe das Gremium den Gesellschaftern für kommendes Jahr nun einen Wirtschaftsplan empfohlen, der die zusätzlich Finanzspritze von 20 Millionen beinhaltet.

SPD : Verkehrswende trotz Corona-Pandemie

Trotz dieser Empfehlung kann die geplante Kreditaufnahme natürlich trotzdem noch im Stadtrat scheitern. Am kommenden Mittwoch (16 Uhr) steht die Vorlage zur Abstimmung. SPD-Fraktionschef Zenker wirbt im Vorfeld vehement für Zustimmung: „Die Corona-Pandemie stellt auch unsere Unternehmen vor Schwierigkeiten, gleichzeitig müssen sie gemeinsam mit der Stadt die Herausforderungen des Klimawandels meistern und die Verkehrs- und Energiewende gestalten“, sagt er.

Den Sozialdemokraten sei dabei auch durchaus bewusst, „dass 20 Millionen Euro in dieser Situation für die Stadt Leipzig sehr viel Geld sind und wir diese über zusätzliche Kredite und damit zu Lasten zukünftiger Generationen finanzieren müssen.“ Man sei aber davon überzeugt, mit den Krediten Investitionen absichern zu können, die den Nahverkehr attraktiver und die Energieversorgung in der Stadt sauberer machen werden.“

