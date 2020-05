Stararchitekten entwerfen Musikakademie und Kita für Leipzig

Leipzig

Eine große Überraschung präsentierten das Leipziger Gewandhaus, das Baudezernat und die private Stadtbau AG am Montag gemeinsam. Demnach soll auf dem Areal am Bayerischen Bahnhof nicht nur bald eine neue Kita mit 165 Plätzen entstehen, sondern nebenan noch zwei weitere Gebäude.

Konzertsaal lässt sich ins Gelände öffnen

Diese nehmen ein Musikzentrum auf, das teilweise vom Gewandhaus genutzt wird. Dazu gehören ein Apartmenthaus mit 24 Unterkünften – vor allem für die internationalen Studenten der Mendelssohn-Orchesterakademie – und in dem anderen Neubau verschiedene Probenräume und ein kleiner Konzertsaal mit 200 Plätzen, der sich jedoch weithin ins Gelände öffnen lässt.

Bei der Pressekonferenz im Bayerischen Bahnhof kamen die erfolgreichen Snøhetta-Architekten wie Patrick Lüth (rechts) per Videoeinspielung zu Wort. Quelle: Kempner

Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) sprach von einer fantastischen Perspektive für jenes Ruinen-Gelände am Dösner Weg, auf dem seit Jahrzehnten die Reste einer alten Konservenfabrik („Gurken Schumann“) stehen. Der Grundstückseigentümer Stadtbau AG habe in Abstimmung mit der Kommune einen Architektenwettbewerb mit fünf Büros ausgelobt.

Zwei große Opernhäuser gebaut

Die Jury unter Vorsitz des Leipziger Architektur-Professors Ansgar Schulz (Schulz und Schulz) entschied sich einstimmig für die Arbeit des weltweit tätigen Büros Snøhetta mit Sitz in Norwegen. Übersetzt bedeutet dieser Name Schneekappe.

Snøhetta entwarf unter anderem die neuen Opernhäuser in Oslo und Shanghai, die Bibliotheca Alexandrina in Ägypten, den Nachbau der berühmten Höhle im französischen Lascaux oder das Kulturzentrum am „ Ground Zero“ in New York. Die Entwürfe nehmen oft starken Bezug zur jeweiligen Landschaft. Auch in Leipzig habe man die Hälfte der Zeit auf die Modellierung des Umfeldes für die drei Häuser verwendet, sagten die Schöpfer aus der Snøhetta-Niederlassung in Innsbruck per Videoeinspielung. Der Erdaushub der Baugruben verbleibe vor Ort und werde für künstliche Hügel genutzt.

Alle drei Etagen der Kita (weißes Gebäude vorn) erhalten einen treppenfreien Ausgang in die Umgebung. Möglich wird das durch ein geschicktes Anordnen künstlicher Erdhügel. Quelle: Snøhetta, Innsbruck, Österreich

Sowohl das „Music Lab“ als auch das Apartmenthaus entstehen in Holzbauweise. Bei der Kita, welche die Stadt selbst betreibt, kommt eine Lehmbauweise zum Einsatz. „Die Kita verfügt über drei Etagen – aber von jeder Etage können die Kinder auch ohne Treppe über die Hügel direkt ins Freie gelangen“, so Patrik Fahrenkamp, Vorstandschef beim Investor Leipziger Stadtbau AG.

Gewandhaus sucht nach Partnern

Das „Einswerden mit der Landschaft“ habe die Jury begeistert, erklärte deren Vorsitzender Schulz. Zudem schaffe der Entwurf vielfältige Austauschmöglichkeiten mit der Umgebung. Und er lasse sich in drei unabhängigen Abschnitten bauen.

Dies wird auch nötig sein. Während der Abriss von „Gurken Schumann“ und der Kita-Bau 2021 beginnen sollen, gibt es für das Musikzentrum noch keinen Termin. Laut Gewandhausdirektor Professor Andreas Schulz befindet sich sein Haus aber bereits in Gesprächen zu den Drittmitteln für den Betrieb eines solchen, genreübergreifenden Musikzentrums, das dringend auch für die Stadtteilarbeit des Orchesters und die Talente-Förderung gebraucht werde. Dabei gehe es um einen jährlichen Betrag von bis zu einer Million Euro, der nur durch private Partner, Sponsoren oder Mäzene bereitgestellt werden könne.

Das Musikzentrum und die Kita sollen am Dösner Weg unweit vom Bayerischen Bahnhof (links) entstehen. Genau gegenüber sind an der Kohlenstraße viele neue Wohnhäuser geplant – außerdem auch weiter südlich am Dösner Weg, wie dieses Modell zeigt. Quelle: Kempner

Diese Gespräche mussten wegen Corona unterbrochen werden, sollen aber bald Fortsetzungen finden. „Das Gewandhaus wäre nur einer der Nutzer“, betonte er. Zum Beispiel könnten die Musikhochschule oder Freie Szene ebenfalls Partner in diesem wichtigen Projekt werden, das es ähnlich schon in anderen Musikstädten gebe. Die Stadtbau AG als langjähriger Förderer von Gewandhaus und Musikhochschule helfe dabei gern mit, so Fahrenkamp: „Geld verdienen werden wir an diesem Ort ganz sicher nicht.“

Von Jens Rometsch