Starfotograf Guido Karp lädt zwei Leipzigerinnen nach Hollywood ein

Leipzig

Es war eine verrückte, einmalige, wunderschöne Aktion: Für ein verlängertes Wochenende hatte Starfotograf Guido Karp zwei Leipzigerinnen nach Los Angeles eingeladen. Tierärztin Gabriela Kinder (57) und ihre Tochter Nastasia Kinder (31, Landschaftsarchitektin) waren die glücklichen Gewinnerinnen der LVZ-Aktion. Sie hatten schon lange vor, mal richtig schöne gemeinsame Fotos machen zu lassen. Dass es nun unter der Sonne Kaliforniens klappte, sorgte bei den beiden für riesige Begeisterung und Vorfreude.

Zur Galerie Einmalige Erinnerungsfotos für Gabriela und Nastasia Kinder

Welt des Luxus

Nach insgesamt 18 Stunden Anreise wurden die Leipzigerinnen von Fotograf Guido Karp und seiner Frau Nicole in Empfang genommen. Zum Aufwärmen ging es direkt an den Strand, zum Meeresluft-Schnuppern an den Santa Monica Pier. „Die Karps zeigten uns ihre Welt. Welcher Star wo wohnt oder gewohnt hat, welches Haus wie viel kostet. Das Leben im Luxus ist nicht unbedingt unsere Welt, aber es war sehr schön und hat uns sehr gefallen“, erzählt Tochter Nastasia.

Mitten in der Wüste

Am nächsten Tag folgte dann das Highlight, das Fotoshooting. Mit dem Auto ging es eine Stunde in die Wüste. „Und dann war das Studio einfach da. In der Kulisse von Oldtimern, wie man es in amerikanischen Filmen sieht“, berichtet Mutter Gabriela. Wer regelmäßig Germany’s Next Top Model schaut, hat Heidi Klum und ihre „Mädchen” jedes Jahr dort gesehen. Auch Britney Spears, Usher oder Travis Scott wurden dort fotografiert oder haben ihre Videos gedreht.

Fünf Stunden im Studio

Hollywood-Stylist Steven Bartling schminkte und frisierte die beiden Frauen, was das Zeug hielt. „Er hat mir sogar Smokey eyes geschminkt. Ich dachte immer, dafür bin ich zu alt“, staunte die 57-jährige Leutzscherin. Zu gern hätte sie geguckt, wie Steven das macht, „aber ich hatte ja die Augen zu. Auf jeden Fall sah es sehr schön aus.“ Guido Karp erklärte ihr dann, wie sie sich hinstellen soll und wie sie den Kopf neigen muss, um die besten Bilder zu bekommen. Seine Frau Nicole bediente die Windmaschine, machte Seifenblasen, hielt eine reflektierende Folie für das Licht.

Erinnerungen für ewig

Fünf Stunden waren die beiden im Studio – und die Fotos beweisen: Schönheit ist keine Frage von Alter oder Konfektionsgröße, man muss einfach nur wissen, wie’s geht. „ Guido hat’s wirklich drauf. Die Fotos sind wunderschön. Wir sind riesig glücklich, dass wir sie für immer für uns beide haben“, schwärmt Mutter Gabriela.

Die schönsten Motive werden in Großformat ausgedruckt und zu Hause aufgehängt. „ Gabriela und Nastasia haben super mitgemacht und in kürzester Zeit komplett die Scheu vor der Kamera verloren. Selbst die Stars sind nicht so perfekt wie alle glauben. Wir geben für jeden gleich viel Gas, ob Madonna, Britney & Co oder eure Leserinnen”, versichert Guido Karp (56). Seit fast 40 Jahren fotografiert der gebürtige Deutsche die Creme de la creme der internationalen Pop- und Rockszene. Seit 15 Jahren ist er außerdem Chef-Fotograf beim Vorher-Nachher-Event „Princess for one day“.

Lake Shrine und Getty Museum

Nach dem Shooting entführte Familie Karp die beiden Leipzigerinnen nach Malibu, Beverly Hills und Bel Air. Nach Drinks am Strand, Sightseeing und Shopping auf der Nobelmeile Rodeo Drive ging es zum Lake Shrine, einer Oase des Friedens abseits des berühmten Sunset Boulevards, und ins Getty Museum. Das krönende Abendessen gab’s in Karps Lieblingslokal „Le Petit Four” auf dem Sunset Boulevard. Gewohnt haben die beiden im Orlando Hotel mitten im Herzen von Hollywood, direkt an der angesagten Third Street – mit Blick zum Pool und unendlich viel zu gucken direkt vor der Haustür.

Alle wollen hören, wie es war

„Vier Tage mal kurz abhauen in den Sommer und die Sonne, das war ganz fantastisch und irgendwie ziemlich schräg. Überhaupt, dass ich mit meiner Mama zusammen sein konnte. Ich habe schon oft erzählt, wie es war. Meine Arbeitskollegen waren sehr neugierig“, schmunzelt Tochter Nastasia, die in Berlin arbeitet. Auch die Mutter wurde von vielen Leuten angesprochen. „Wenn Guido im November nach Leipzig kommt, werde ich ihn noch mal drücken. Seine Frau und er haben sich vier Tage lang toll um uns gekümmert“, verspricht Gabriela Kinder.

Am 15. November kommt Guido Karp mit der Vorher-Nachher-Styling- und Fotoaktion „Princess for one day“ ins Leipziger Hotel Fürstenhof, einen Tag später macht er in Dresden Station. Weitere Termine gibt es im Frühjahr 2020. LVZ-Leserinnen können sich mit dem Rabattcode „VIP-Leser-LVZ“ anmelden, dann kostet die Teilnahme 149 Euro (statt 159). Alle Infos auf www.princess4oneday.com.

Von Kerstin Decker