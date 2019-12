Schottenrock, Schlitz im Kleid und Fotos aus der Handtasche

Leipzig

Viele der 2400 Zuschauer blieben am Roten Teppich stehen, schauten sich das Defilé der Stars aus der Nähe an und machten Fotos. Dabei gab es manche Überraschung, denn etliche Künstler zogen sich nach dem Roten Teppich noch einmal um.

Zwei Outfits für einen Abend

Der irische Sänger Johnny Logan (65) kam im Schottenrock mit nackten Knien – später in der Show trug er Anzug. Opernsängerin Deborah Sasson (60) zeigte sich in einem bis zum Schritt geschlitzten Kleid und hatte die Designerin gleich mit: Semiha Bähr aus Frankfurt, ebenso hoch geschlitzt. Später in der Show trug Deborah das gleiche Kleid, nur mit einem voluminösen geschlossenen Rock – diese Version konnte sogar ersteigert werden. Moderatorin Mareile Höppner erschien auf dem Roten Teppich im beigen Escada-Kleid und in der Show dann in einem grünen Paillettenkleid. MDR-Fernsehdoktor Carsten Lekutat (48) kam in auffälligen Schuhen in Reptil-Optik, von denen er versicherte, sie seien vegan. Einen Spaß machte sich Jungschauspielerin Ronja Forcher, Tochter des „Bergdoktors“: Die 23-Jährige kam mit einer Handtasche in Form eines Fotoapparats und „knipste“ die Pressefotografen. Damit lag sie mit ihnen sofort auf einer Wellenlänge. „Aber alles Fake“, lachte die Tirolerin – und holte aus der Handtasche ihr Smartphone, um echte Fotos für Instagram zu machen.

Philipp Lahm : „Gesundheit ist das A und O“

So gerne wie er Sportler war, ist der 36-Jährige nun von Herzen gern Papa und wollte das auch immer werden. Sein Sohn ist 7, die Tochter 2 Jahre alt. Ob die beiden sich um Weihnachtsgeschenke streiten? „Das werden wir sehen, wenn das Christkind kommt. Aber solange alle gesund sind, ist das harmlos. Gesundheit ist das A und O.“ Das wurde dem Ex-Fußball-Nationalmannschaftskapitän und jetzigen Unternehmer wieder klar, als die Frau eines Freundes an Krebs starb. In seinem Philipp-Lahm-Sommercamp hat er schon vielen Leukämie-Patienten Erholung ermöglicht.

Barbara Schöneberger hat 350 Patenkinder

Sie kam in einem engen schwarzen Kleid mit Reißverschluss von oben bis unten. Sie sang in der Gala und setzte sich außerdem ans Spendentelefon – Moderatorin Barbara Schöneberger. „Wir Promis geben heute unsere Namen und unser Gesicht. Aber es gibt so viele Leute, die sich das ganze Jahr ganz stark engagieren“, verwies sie auf die vielen Menschen, die Gutes tun und dabei anonym bleiben. Die 45-Jährige hat selbst 350 Patenkinder bei einer internationalen Organisation und unterstützt verschiedene Stiftungen. Und sie freut sich darauf, dass sie ihre Tournee im nächsten Jahr in Halle startet.

Mary Roos : „Das Jahr meines Lebens“

Bestens gelaunt lief Sängerin Mary Roos über den Roten Teppich. „Ja, das war das beste Jahr meines Lebens“, verriet die 70-Jährige den Reportern. Im Januar beendet sie nun ihre musikalische Karriere – einfach so, ohne Abschiedstournee, ohne neue CD. „Ich habe so viel erreicht in 62 Bühnenjahren. Nun möchte ein privates Leben haben und es genießen.“ Viel reisen, zu Hause sein und Theater spielen hat sie sich vorgenommen. „Ich habe mir immer gewünscht, eine schrille Alte zu werden. Ihr werdet euch noch wundern!“, versprach sie.

Maite Kelly : Botschafterin für Sterbebegleitung

Weder über ihren 40. Geburtstag Anfang Dezember noch über ihr Outfit wollte Sängerin Maite Kelly reden – diese Themen waren ihr an so einem Abend unwichtig. Gern gab die Sängerin aber Auskunft über ihre Tätigkeit für die Deutsche Krebshilfe: „Ich bin Botschafterin für Sterbebegleitung. Die Stiftung baut Einrichtungen für den würdevollen Abschied, hilft Familien beim Loslassen und beim Umgang mit dem Sterben. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt.“

Barbara Meier : „Die Ehe macht mich glücklich“

Die Gewinnerin von „Germany’s next Topmodel“ 2007 schwebt im Eheglück. Im Juni hat sie einen Unternehmer aus Österreich geheiratet und heißt seitdem Barbara Hallmann. „Die Ehe macht mich glücklich, ich fühle mich befreit“, lachte die 33-Jährige. Sie freut sich auf Weihnachten mit ihrem Mann im gemeinsamen Heim. „Ja, wir wollen auch Kinder, aber erst mal genießen wir das Leben als Eheleute“, so das Fotomodell.

Johnny Logan : Erinnerung ans Neuseenland

Auf der Aftershow-Party im Restaurant Alte Waage zwischen den Messehallen 1 und 3 gab es ein Wiedersehen zwischen dem irische Musiker Johnny Logan und dem Leipziger Musikproduzenten René Möckel. Logan hat im Sommer 2019 in Zwenkau beim Neuseenland-Musikfest ein Konzert gegeben; er spielte irische Volksmusik mit dem Leipziger Sinfonieorchester – produziert von René Möckel. Von Leipzig ging es für ihn weiter zum nächsten Auftritt nach Belgien.

Fanfoto für betroffene Familie

„Ganz bewegend“ fand Birthe Hecht die Benefizgala. Sie kam aus Erlangen und ist Mutter eines ehemals an Leukämie erkrankten Sohnes. Auf der Aftershow-Party freute sie sich, dass Mirka Pigulla von den „Jungen Ärzten“ und die Darsteller der Soko Leipzig am Nachbartisch auftauchten – diese Chance nutzte sie für ein Erinnerungsfoto.

Kati Wilhelm : Tochter Lotta ist schon Skispringerin

Ex-Biathletin Kati Wilhelm hörte am Spendentelefon beeindruckende Schicksale von Anrufern. Privat freut sich über erste sportliche Erfolge ihrer Tochter Lotta (8). Die Kleine trainiert Nordische Kombination, spielt aber auch Cello. Mittlerweile springt sie von der Zehn-Meter-Schanze schon sechseinhalb Meter weit, und Mutter Kati fiebert mit. Die 42-Jährige kümmert sich selbst um junge Sportler: In Oberhof hat sie das „Kati-Wilhelm-Camp“ für junge Biathleten gegründet. Einmal im Jahr begrüßt sie dort Nachwuchssportler zum Langlauf- und Schießtraining.

Michael Trischan : „Annehmen, reden, weiterleiten“

Schauspieler Michael Trischan (“In aller Freundschaft“) ist nicht oft auf solchen Galas anzutreffen. Ein bisschen aufgeregt war der 58-Jährige vor seinem Einsatz am Spendentelefon. Aber er war eingewiesen, was zu tun ist: „Anrufe annehmen, mit den Leuten reden und weiterleiten.“ Fürs Reden war Zeit, bis das Lämpchen blinkte und der nächste Anrufer dran war. Seine Frau Ditte Peter saß unterdessen in der Show und freute sich vor allem auf Herbert Grönemeyer.

Oli & Tina: Foto für die Tanz-Familie

Am Dienstag haben Oliver Thalheim und Tina Spiesbach vom Weltverband die Zusage bekommen, dass sie auch im Jahr 2020 in Leipzig die Tanz-WM ausrichten dürfen. Voller Vorfreude baten sie Messechef Martin Buhl-Wagner und Leipzigs OBM Burkhard Jung um ein gemeinsames Foto auf dem Roten Teppich. Buhl-Wagner stellt für das Ereignis die Messehalle zur Verfügung, Burkhard Jung war Schirmherr und soll es auch wieder werden: „Darüber werde ich nachher bei einem Glas Sekt mit ihm reden“, so Oliver Thalheim.

Von Kerstin Decker