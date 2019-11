Leipzig

Wie kann man junge Menschen für unternehmerisches Handeln und Denken begeistern? Die Non-Profit-Organisation Start Up Teens hat sich genau diese Frage zum Ziel gesetzt. Am Freitag gastiert die Organisation in Leipzig und bietet Schülern im Alter von 14 bis 19 Jahren die Möglichkeit, mit erfolgreichen Unternehmern in Kontakt zu treten.

Mit dabei: Die Youtuber und Gründer der erfolgreichsten deutschen Lern-App mit 2,5 Millionen Followern, Alex Gieseke und Nico Schork (simpleclub), Ministerialdirigentin Barbara Mayer (Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehrt), Unternehmerin Carina Röllig (Webdata Solutions) sowie Martin Menz (Relaxdays) und Thomas Fleck (Blugento).

Podiumsdiskussion und Gedankenaustausch

Die Veranstaltung beinhaltet eine Podiumsdiskussion mit den geladenen Gästen. Anschließend kann das Publikum den Unternehmern auf dem Podium Fragen stellen. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch auszutauschen. Einlass ist ab 17 Uhr. Los geht das Event um 17.30 Uhr.

Wo? Wunderbar Plagwitz, Gießerstraße 18

Wann? Freitag, 15. November, 17 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung unter folgendem Link wird gebeten.

https://www.eventbrite.de/e/startup-teens-event-in-leipzig-tickets-77270547287

Von bas