Leipzig

Am Karsamstag beginnt die Leipziger Kleinmesse. Bis Ende Mai ziehen Fahrgeschäfte, Los- und Schießbuden und weitere Attraktionen Publikum an den Cottaweg – zum ersten Mal seit über zwei Jahren ohne spürbare Beschränkungen. Im Interview spricht Urgestein Jürgen Seiferth vom Leipziger Schaustellerverein über lange Durststrecken, warum seine Branche so spannend ist und welchen Deal er mit dem lieben Gott hat.

Auf der Kleinmesse gibt’s einen Boxautomaten. Haben Sie auch einen zu Hause wegen der Frustration der letzten zwei Jahre?

Habe ich nicht, aber ich weiß ja, worauf Sie hinauswollen. Die vergangenen zwei Jahre waren hart, wir hatten quasi Berufsverbot. Natürlich steht der Schutz der Gesundheit an erster Stelle. Aber die Bestimmungen waren nicht für alle gleich. Die staatliche Unterstützung hat uns geholfen, nur irgendwann muss man auch mal wieder selbst Geld verdienen dürfen. Auf dem Weihnachtsmarkt 2021 hätten meine Kinder und ich drei Stände gehabt. Marktamt und OBM standen hinter uns, wir haben uns gefreut – dann hat der Ministerpräsident alles verboten. Herr Kretschmer kann 500 Jahre alt werden, aber das kann er nie wieder gutmachen.

Zur Person Jürgen Seifferth wurde in Markranstädt geboren, „gefühlt aber in einem Wohnwagen“. Der 66-Jährige ist Vorsitzender des Schaustellervereins Leipzig. Auch seine Frau, sein Sohn und seine Tochter sind in dem Gewerbe zu Hause. Auf der Kleinmesse betreibt er das Fahrgeschäft Break Dance.

Gab es in der Zwangspause die Überlegung, die Kleinmesse sterben zu lassen?

Niemals, auch wenn die Frühjahrs-Kleinmessen ausgefallen sind. Immerhin konnten wir unter strengen Vorkehrungen Herbstmessen machen. Die Kleinmesse gehört fest zu Leipzig. Mein Großvater hat immer gesagt: Schausteller und die Prostitution überstehen alles.

Jetzt können Besucher weitestgehend unbeschwert hin – welche Beschränkungen gelten noch?

An den Geschäften haben wir weiterhin Absperrketten, um die Warteschlangen zu entzerren. Außerdem bieten wir Desinfektionsmöglichkeiten. Ansonsten gilt: Das Tragen oder Nichttragen einer Maske ist eine freiwillige Entscheidung, da wird keiner blöd angeguckt.

Wie wirken sich die steigenden Betriebskosten auf die Preise aus?

Natürlich werden wir Schausteller die auch spüren. Trotzdem sind wir uns einig: Unsere Preise sind dieselben wie 2019. Kein Fahrgeschäft verlangt mehr Geld oder verkürzt die Fahrtzeit, keine Losbude hat mehr Nieten im Topf. Die Kleinmesse muss fair und volkstümlich bleiben. Eine Preiserhöhung tun wir unserem Publikum nicht an.

Die Kleinmesse ist seit jeher seine Welt: Jürgen Seifert. Quelle: Christian Modla

Die Kleinmesse besteht seit 115 Jahren. Was ist so faszinierend daran – und überhaupt an der Branche?

Gastronomie, Unterhaltung, Fahrgeschäfte und Stände sind hier auf Top-Niveau. Das ist Volksfest, Ramba-Zamba, gute Laune! Wir sind glücklich, wenn die Menschen am Ende mit einem Strahlen nach Hause gehen. Die merken, dass wir alle unseren Job mit Herzblut machen. Schausteller sein, das ist ein Lebensgefühl. Das gilt für mich bis zum letzten Tag. Wenn ich 85 bin, arbeite ich nur noch halbtags, meinen 100. Geburtstag feiere ich hier auf dem Gelände und mach danach die Augen zu. Hab ich so mit dem lieben Gott vereinbart.

Ein guter Deal. Wie viele Volksfeste fährt man denn in einem normalen Jahr als Schausteller ab?

Es kommt drauf an – an manchen Orten hat man Geschäft und Wohnwagen für ein Wochenende, woanders für zwei oder drei Wochen. Im Schnitt kommen Schausteller etwa auf ein Dutzend Feste. Meine Frau und ich sind auch noch viel unterwegs, aber nicht mehr ganz so weit, wir treten ein Stück kürzer.

Manche Leute lehnen die Kleinmesse ab, weil sie ihnen zu prollig ist. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?

Das ist ein Vorurteil. Zu uns kommen alle, egal aus welcher Schicht, und es ist eine angenehme Atmosphäre, die Leute benehmen sich. In Discos gibt es mit Sicherheit mehr Ärger als bei uns, zumal wir einen sehr guten Sicherheitsdienst haben. Vor allem in den Corona-Jahren war das Publikum einfach happy. Und am Behindertentag zeigen wir ein Herz für Benachteiligte.

Was bieten Sie da?

An einem Tag sind für diese Gruppe von 10 bis 12 Uhr alle Fahrgeschäfte kostenlos, die Gastro schenkt zum Selbstkostenpreis aus. Das machen wir schon seit 30 Jahren, die Leute sind glücklich und bedanken sich bei uns. Wann der Behindertentag bei der jetzigen Kleinmesse ist, müssen wir noch festlegen.

In München überlegt man, angesichts des Krieges das Oktoberfest abzusagen, weil Spaß in diesen Zeiten deplatziert sei. Wie finden Sie das?

Es gibt nichts dran zu rütteln, dass der Krieg furchtbar ist. Auch der 11. September 2001 in den USA war schrecklich. Aber warum sollen Veranstalter und vor allem die Leute für die Schlechtigkeit in der Welt bestraft werden? Das nützt keinem was, im Gegenteil: Gerade jetzt, am Ende der Corona-Zeit und wegen des Krieges ist Ablenkung extrem wichtig.

Das „fahrende Volk“ setzt sich vor allem aus Familienbetrieben zusammen – gibt es Nachwuchs-Probleme?

Nein, hier wird das Fortführen weitervererbt, das steckt im Schaustellerblut. Meine Kinder arbeiten ebenfalls in der Branche, und ich denke, meine Enkel werden später auch einsteigen. Das erstreckt sich über Generationen, auch bei den Kolleginnen und Kollegen.

Die Stadt hat eine Weile eine andere Fläche für die Kleinmesse gesucht, damit sich RB Leipzig vergrößern kann. Das ist nun vom Tisch. Wie sicher fühlen Sie sich?

Wir möchten ein gutes Verhältnis zu unserem Nachbarn RB haben. Aber es war immer klar, dass die Kleinmesse hier fest verwurzelt ist, deshalb fanden wir die Pläne nicht in Ordnung. Zum Glück hat sich Baubürgermeister Dienberg sehr für die Kleinmesse eingesetzt, auch die Stadtratsfraktionen. Fest steht jetzt: Die Kleinmesse bleibt am Cottaweg, und darüber sind wir sehr glücklich.

Für den Herbst befürchten Experten eine nächste Corona-Welle – wie groß ist Ihre Angst?

Ob sie kommt oder nicht: Harte Lockdowns kann man der Bevölkerung und der Wirtschaft nicht mehr zumuten. Außerdem hat mir unser Gesundheitsminister Lauterbach am Telefon versprochen: Die Herbstmesse findet statt (lacht). Ich mag den.

Von Mark Daniel