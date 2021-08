Start des LVZ-Sommerkinos auf dem Vorplatz: Emotion, Popcorn und kein Lärm

Leipzig

Der Auftakt war eindrücklich: Am Montagabend begann das LVZ-Sommerkino auf dem Vorplatz des Verlagshauses mit Marc Bauders „Wer wir waren“ – vor Publikum, dessen Liebe zum Film deutlich größer war als die Angst vor der dann doch gesunkenen Regenwahrscheinlichkeit. 130 Besucherinnen und Besucher haben es sich auf den Strandstühlen bequem gemacht.

Die Dokumentation, an diesem Abend präsentiert von der Barmer, blickt auf den gegenwärtigen Zustand der Welt und legt den fatalen Widerspruch offen, den die Menschheit lebt: Wir wissen, was geändert werden muss, um den Herzschlag des an uns erkrankten Planeten zu stabilisieren – und handeln trotzdem nicht danach. Ein Film, der auch ohne zeitliche Nähe zu den Hochwasser-Dramen in Deutschland eindrücklich genug gewesen wäre.

Abgesehen von der Unwägbarkeit, ob sich die Wolken vielleicht doch ausschütten, bietet diese außergewöhnliche Sommerkino-Form genug Gewissheiten für ungestörten Kinokonsum: Weil jeder Gast gegen ein Pfand Kopfhörer trägt, die alle Außengeräusche abschirmen, wirken Autos und Bahnen wie tonlos vorbei geschobene Hintergrund-Requisiten. Geplapper von Nachbarn oder laut knackendes Snack-Geknusper bleiben ebenfalls außen vor. Die Filmlautstärke regelt jeder für sich.

Der Besuch für maximal 230 Gäste ist kostenlos, zur Einhaltung der Hygiene-Richtlinien wegen Corona ist lediglich eine Anmeldung nötig. Die Vorstellungen beginnen jeweils 21.30 Uhr, Getränke und Snacks gibt’s im Café Satz. Logisch, dass es Popcorn gibt.

Von Mark Daniel