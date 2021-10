Start für E-Scooter-Verleih in Leipzig: Gute Idee mit nervigen Beschränkungen

Leipzig

Am Montag sind die ersten ausleihbaren E-Scooter in Leipzig aufgestellt worden. Zwar ist der offizielle Start erst am 1. November. Doch schon jetzt können die elektrisch angetriebenen Roller genutzt werden.

Wobei „schon jetzt“ relativ zu sehen ist. Denn E-Roller sind in Deutschland bereits seit 2019 zugelassen und rollen auch schon in vielen anderen Großstädten wie Berlin und Dresden. Somit bleibt die Frage: Hat sich die lange Warterei in Leipzig gelohnt?

An den blaugelben Mobilitätssäulen der Leipziger Gruppe sind die E-Scooter geparkt. Quelle: André Kempner

Am Anfang braucht es eine App

Wer mit einem der E-Roller in der Messestadt unterwegs sein möchte, muss sich eine App herunterladen. Dabei haben Leipzigerinnen und Leipziger die Wahl zwischen zwei Anbietern: dem schwedischen Verleiher „Voi“ und dem Berliner Unternehmen „Tier“. Künftig soll die Buchung aber auch über die städtische App „LeipzigMove“ möglich sein. In den Apps heißt es dann Ausschau halten. Denn die Scooter können nicht wie in anderen Kommunen überall abgestellt werden. Es gibt ausgewiesene Abhol- und Parkplätze an den blaugelben Mobilitätssäulen der Leipziger Gruppe. Damit möchte die Stadt ein „Wegwerfchaos“ vermeiden.

Hier können die Roller ausgeliehen werden: Das Netz an Mobilitätsstationen in Leipzig umfasst derzeit 29 Standorte. Quelle: Leipziger Gruppe

Wer sich die App von „Tier“ herunterlädt, meldet sich mit seiner E-Mail-Adresse an und hinterlegt eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto. Mithilfe der Kamera des Smartphones wird der QR-Code eingescannt, der sich an den Rollern befindet. Daraufhin bittetg die App, die Ausleihung zu bestätigen. Dann wird dem Nutzer mit einigen Bildern fix erläutert, wie der E-Roller zu bedienen ist.

20 Stundenkilometer sind erlaubt

Einen E-Roller zu fahren ist, das ist auf den ersten Metern etwas gewöhnungsbedürftig. Am besten, wie es beim normalen Roller üblich ist, erst einmal mit einem Bein abstoßen und mit zwei, drei Stößen ein wenig Fahrt aufnehmen. Wenn das Gefährt ordentlich rollt, beide Beine aufs Trittbrett stellen und am Lenker einen Schalter drücken, um Gas zu geben.

Wie hoch das Tempo ist, ist einer digitalen Anzeige zu entnehmen, die sich in der Mitte des Lenkers befindet. Darauf werden neben der Geschwindigkeit auch der Akkustand und die Nutzung eines der beiden elektrischen Blinker angezeigt. Durch sie spart sich der Rollerfahrer beim Abbiegen die Handsignale, wie sie beim Radfahren vonnöten sind.

Unterhalb des QR-Codes befindet sich eine digitale Anzeige, die bei der Fahrt unter anderem die Geschwindigkeit anzeigt. Quelle: André Kempner

Der E-Scooter kommt schnell auf seine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern und fährt sehr ruhig – vorausgesetzt der Untergrund spielt mit. Denn die Roller-Nutzer sind verpflichtet, auf dem Radweg zu fahren. Und die sind in Leipzig nun mal nicht überall glatt asphaltiert. Schon kleine Unebenheiten schütteln den Fahrer durch. Kleiner Tipp: Beim Überqueren von Wurzeln und Bordsteinkanten den Mund lieber geschlossen halten, damit die Zunge heil bleibt.

Fazit: Das Ausleihen von E-Scootern ist angenehm einfach und auch die Bedienung der Roller verinnerlicht sich schnell. Längere Fahrten außerhalb des Zentrums sind trotzdem nicht zu empfehlen, da unebener Untergrund die Fahrt nicht gerade angenehm macht. Umständlich ist die Suche nach den Mobilitätsstationen. Es ist nervig, erst herausfinden zu müssen, ob nahe des Start- und Zielortes ein Roller auch wirklich abgeholt beziehungsweise abgestellt werden kann.

Von Philip Fiedler