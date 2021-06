Start-up-Förderer Eric Weber: Jetzt aber wirklich digital

Leipzig

In der Start-up-Welt geht es so: Idee haben, draufrumdenken, mit dem Kunden testen, verbessern – und dann „einfach“ machen. Besonders der Part des „Machens“ ist entscheidend, wenn es darum geht, mit einer Idee oder einer Fragestellung weiter zu kommen. Auch der deutschen Verwaltung würde manchmal ein bisschen Start-up-Mentalität guttun: Dinge sorgfältig, aber schnell umsetzen, und dann weiter verbessern. Die Corona-Pandemie hat auf erschütternde Weise offengelegt, dass wir davon noch weiter entfernt sind, als wir jemals zu denken gewagt haben.

Wo fangen wir da an? Die Corona-Krise ist auch eine Digitalisierungs-Krise: Eine oftmals mangelhafte Datenlage und Datenübertragungsmöglichkeiten (per Fax) im Gesundheitssystem, eine Corona-App, die es vielen Recht machen will und am Ende ihren Zweck lange nicht erfüllte, mangelnde Kompetenzen für digitalen Unterricht und die noch immer mangelnde Breitbandversorgung vor allem in den ländlichen Regionen. Nun stehen wir kurz vor der Bundestagswahl – und wieder wetteifern Politikerinnen und Politiker darum, wer das Thema Digitalisierung (neben dem Klima) am lautesten betont. Einzig: Das war die vergangenen Jahrzehnte auch bereits so – und passiert ist dennoch nicht genug, wie man während der Pandemie sehen konnte.

Dass Peter Altmaier laut eigener Aussage aus Angst vor Mobilfunk-Löchern keine Telefonate in seinem Dienstauto führt, kann man mit Humor noch ertragen. Dass Mitarbeiter aus dem Home-Office in Kolumbien eine stabilere Verbindung haben als aus Brandenburg ist aber erschreckend. Zentrales Element ist der Breitbandausbau, wo Sachsen dem Bundesschnitt weiterhin hinterherhinkt und mit dem jüngst beschlossenen Doppelhaushalt auch kaum Fortschritte macht. Zumal Deutschland insgesamt im internationalen Vergleich nur noch Mittelmaß ist. Dennoch hat sich – für Einige überraschend – gezeigt, wie gut und produktiv Home-Office funktionieren kann. Was in vielen Unternehmen zuvor jahrelang angeblich nicht ging, musste plötzlich gehen. In der Leipziger Stadtverwaltung führte das zunächst zu einigen Problem etwa bei der Verfügbarkeit von Laptops und dem Zugang von Cloud-Diensten.

Erfolgreicher dank Home-Office?

Das Home-Office mit allen Vor- und Nachteilen wird uns jedoch sicher auch nach der Corona-Krise in anderer Form (freiwillig statt Pflicht) erhalten bleiben. Unternehmen, Verwaltung und Arbeitnehmer werden sich darauf einstellen müssen und weiter lernen Flexibilität und Produktivität zu optimieren. Die Politik muss diese neuen Arbeitsformen unterstützen und sinnvoll flankieren statt regulatorisch veraltete 9-to-5-Büroalltage zu schützen. Dass das geht, zeigen Start-ups seit Jahren – sie leben (manchmal notgedrungen) das agile, ortsunabhängige Arbeiten. Und sind damit gar erfolgreicher als mancher traditionelle Betrieb.

Nicht nur für Arbeitnehmer wurden Internetverbindung samt Videostreams innerhalb kürzester Zeit ein elementares Element, sondern auch für Schülerinnen und Schüler. Die können zwar ihre Geräte besser bedienen als viele Lehrer, aber dazu müssen die Inhalte erstmal online zur Verfügung gestellt werden. Vor allem im vergangenen Jahr schien die sächsische Lernplattform „LernSax“ nicht auf den Zustrom von bis zu 200 000 Schülern pro Tag sowie einige Hacker-Attacken (DDoS-Angriffe) vorbereitet. Viele Lehrer hatten zudem selbst erheblichen Schulungsbedarf. Jetzt wo die Infrastruktur da ist und vor allem auch die Lehrkräfte die Vorzüge (und Nachteile) kennenlernen mussten, stellt sich die Frage wie in Zukunft digitales und analoges Lernen verbunden werden kann. Hier liegt großes Potenzial gerade auch in Anbetracht unzähliger ausgefallener Unterrichtsstunden.

Leipzig sollte Vorreiter werden

Nun gilt es, zu sortieren: Was behalten wir für die Arbeitswelt bei aus der Pandemiezeit? Und ist das am Ende gar ein Turbo der Digitalisierung und des „New Work“? Viele Unternehmen machen sich genau diese Gedanken gerade – und auch die öffentliche Verwaltung wäre gut beraten, das zu tun und nicht einfach zum Normalbetrieb über zu gehen. Die Pandemie hat eben auch offenbart, dass nicht nur der Virus, sondern die Art und Weise sowie die Geschwindigkeit, mit der unsere Gesellschaft darauf regieren konnte, eines der Probleme war. Und diese Trägheit darf sich nicht fortsetzen und weitere Krisen verursachen – siehe Digitalisierung, Klima, Bildung und vieles mehr. Corona wirkte wie ein Brandbeschleuniger auf längst vorhandene Probleme. Die zukünftige Bundesregierung muss Prozesse hinterfragen und wo es möglich ist, endlich konsequent digitalisieren. Dazu gehört es auch, einzelne Institutionen und deren Notwendigkeit kritisch zu betrachten. Das System aus Politik und Verwaltung muss (nicht nur im Katastrophen- oder Pandemiefall) schnelle Entscheidungen und Reaktionen ermöglichen und diese nachvollziehbar und transparent begründen.

Wenn es gelingt nach Sichtbarwerden der Schwächen Deutschland nun insgesamt moderner, offener, agiler und schneller zu machen, kann aus der Krise eine Chance erwacht. Gerade Leipzig als Stadt des Wandels mit seiner jungen Bevölkerung sollte dabei vorangehen – und Vorreiter des Wandels und Aufbruchs werden, beginnend mit der Digitalisierung und Modernisierung von Verwaltung und öffentlicher Infrastruktur. Viele Start-ups helfen sicher gerne dabei, den Weg zu finden. Da ist beispielsweise das Leipziger Start-up Flynex, eine Lösung zur Planung und Management von Drohnenmissionen, das nur zu gern komplett digitale Aufstiegsgenehmigungen realisieren würde. Oder Replex zur Planung und Optimierung von Cloud-Infrastrukturen. Oder aber das Chemnitzer staffbase, welches mit einer Mitarbeiter-App für dezentrale und mobile Teams zum Welterfolg wurde. An erfolgreichen Beispielen aus Leipzig und Sachsen mangelt es jedenfalls nicht.

Von Eric Weber