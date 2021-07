Leipzig

Zwei Leipziger Bewerbungen haben es im Ideenwettbewerb um zwei sächsische Großforschungszentren in die zweite Runde geschafft. Zudem bleiben Projekte aus Dresden, Freiberg, Potsdam und Madrid im Rennen um eine Milliarden-Förderung aus dem Strukturstärkungsgesetz, mit deren Hilfe das mitteldeutsche Revier und die Lausitz den Kohle-Ausstieg bis 2038 besser bewältigen sollen. „Die Mischung ist spektakulär“, kommentiert Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) die Vorauswahl. „Jetzt liegen ausgesprochen visionäre Vorschläge neben Ideen auf dem Tisch, die sehr nah an den Problemen unserer Zeit sind.“

Wie berichtet hatte das Bundesforschungsministerium eine 16-köpfige Expertenkommission eingesetzt, zu der unter anderem Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell und Astronaut Alexander Gerst gehörten. Aus den 91 Bewerbungen siebte das Gremium sechs Kandidaten, die ihre Projekte bis Mitte 2022 weiter ausarbeiten sollen und dafür jeweils 500.000 Euro erhalten. Für das mitteldeutsche Revier handelt es sich zum einen um das Klimaschutz-Vorhaben „CLAIRE“: Georg Teutsch, Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, will mit insgesamt 14 wissenschaftlichen Institutionen auf der Magdeborner Halbinsel eine Forschungsstätte errichten, die riesige Datenmengen auswertet, Strategien im Labor erprobt und so konkrete Handlungsoptionen ermittelt, um das Klima zu schützen.

Großteleskop-Zentrum in der Lausitz?

Ebenso hat eine Forschungsgruppe um den Leipziger Humboldt-Professor Jens Meiler die erste Hürde geschafft. Ihr Ziel ist, in Leipzig ein „Center for Medicine Innovation“ aufzubauen, in dem Medikamente am Computer entworfen und zielgenau auf den einzelnen Patienten zugeschnitten werden sollen. Die dritte Idee für das mitteldeutsche Revier stammt aus Potsdam: Chemiker Peter Seeberger möchte in einer „Chemieresilienz-Forschungsfabrik“ eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft chemischer Erzeugnisse etablieren.

Im geplanten Großforschungszentrum in der Lausitz plant Günther Hasinger von der spanischen Niederlassung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), ein Großteleskop-Zentrum zu errichten. Alternativ möchte der Freiberger Berg- und Tagebau-Professor Carsten Drebenstedt technologische Grundlagen für den Betrieb von Stationen auf Mond und Mars erforschen. Der dritte Vorschlag stammt vom Dresdner Bau-Professor Manfred Curbach. In einem „Lab – Lausitz Art of Building“ sollen klimaneutrale Werkstoffe entwickelt werden, um den enormen Ressourcenverbrauch im Bauwesen zu mindern.

Budget von 170 Millionen Euro pro Jahr

Zwei der sechs Vorschläge werden ab 2023 in die Tat umgesetzt und erhalten aus den 40 Milliarden Euro des „Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen“ je Zentrum 1,25 Milliarden Euro: Das Budget soll dann pro Jahr bei 170 Millionen Euro liegen, 90 Prozent vom Bund, 10 Prozent vom Freistaat. Pro Zentrum sind 1500 Arbeitsplätze vorgesehen. Nach Minister Gemkows Einschätzung habe jeder Kandidat das Zeug dazu, „zukunftsgerichtete Ideen zu einem Durchbruch zu bringen und ihnen weltweit den Sachsen-Stempel aufzudrücken“. Ebenso wichtig sei allerdings, „welche Projektskizzen in der jeweiligen Region Wertschöpfungsketten in Gang setzen können“.

Lesen Sie auch Welches Großforschungszentrum kommt ins Mitteldeutsche Kohle-Revier?

Die Vorauswahl zwischen Mars-Besiedelung und irdischer Baustoff-Entwicklung sei so spektakulär, „dass unsereins das vermutlich gar nicht gewagt hätte“, glaubt Gemkow. Daher sei es gut, dass unabhängige Experten entschieden hätten. Externe Gutachter begleiten auch die weitere Projektentwicklung der sechs verbliebenen Bewerber. Im zweiten Halbjahr 2022 will die Bundesregierung mit den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt die Entscheidung verkünden.

Von Mathias Wöbking