Startup-Konferenz in Leipzig: Mit frischem Wind aus der Pandemie

Leipzig

Die Krise als Chance nutzen – das wollen viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer auch in Sachsen. Mit frischen Ideen und neuen Konzepten können sogenannte Startups nach mehr als einem Jahr Pandemie nun durchaus wirtschaftlicher Motor werden. „Startups sind Teil der Lösung“, sagt Marco Weicholdt, Chef des Leipziger Coworking Space „Basislager“. Quasi auf der grünen Wiese entwickelten junge Unternehmen nun Modelle, die beim Bewältigen der aktuellen Probleme helfen können. Welche Ideen das sind, zeigt sich vom 1. bis 4. Juni bei der„Startup Safari Mitteldeutschland“, die erstmals als Netzwerktreffen für die gesamte Region veranstaltet wird.

Corona bedingt findet der auf langjährigen Erfahrungen in Leipzig aufbauende Branchenevent in diesem Jahr als digitales Treffen von jungen Firmen, Investorinnen und Investoren, Expertinnen und Experten, Studierenden sowie Interessierten statt. Es ist die siebente Konferenz dieser Art in der Messestadt. „Zum ersten Mal versammeln sich nun alle Akteure der mitteldeutschen Gründerszene für ein gemeinsames Treffen – virtuell und digital. Viele Startups suchen nach Unterstützung und teilen offen bei dem Event ihre Geschäftsmodelle, Technologien und Arbeitsmethoden“, erklärt Weicholdt.

Kostenlos zuschauen – per App interaktiv teilnehmen

Wer dabei nur zuschauen will, kann kostenlos auf Youtube eine der 34 geplanten und interaktiven Veranstaltungen besuchen. Wer noch mehr vor hat, sich beispielsweise an den Gesprächsrunden beteiligen und die jungen Unternehmen kennen lernen will oder sich selbst in Szene setzen möchte, kann sich über ein Online-Ticket akkreditieren und erhält dann Zugang zur Konferenz-App.

Inhaltlich geht es von rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Startups über das gekonnte Umschiffen von auftretenden Problemen bis hin zu Einblicken in aktuell bereits sehr erfolgreiche Konzepte junger Firmen. „Zu den stark wachsenden Branchen gehören eHealth, GreenTech und Lösungen für mehr Nachhaltigkeit. Deswegen haben wir auch den gesamten Dienstag diesem Themenkomplex gewidmet“, sagt Weicholdt. Aber auch technische Infrastruktur wie Sensorik, Robotik und die Vernetzung des Menschen mit globaler Informationstechnik (“Internet der Dinge“) seien aktuell sehr im Kommen.

Nachhaltige Schokoriegel und Dashcams fürs Rad

Aufsteiger der Saison sei zuletzt die aus Dresden stammende „The Nu Company“ gewesen, sagt der „Basislager“-Chef. Die sorgen mit nachhaltig verpackten und vergleichsweise gesunden Schokoriegeln für Furore. „Vor einem Jahr sind sie nach Leipzig umgezogen und hier wachsen sie gerade im frisch angemieteten Stelzenhaus wie verrückt.“ Ebenfalls sehr erfolgreich waren zuletzt die Dash Factory (Leipzig) mit ihrer Entwicklung einer Kamera für Fahrräder, die Chemnitzer Staffbase mit ihren Kommunikations-Apps und die im Bereich IT-Sicherheit tätige Rhebo Company (Leipzig).

Die Startup Safari findet seit 2015 alljährlich in Leipzig statt und wurde ursprünglich vom Coworking Space „Basislager“ für die junge Unternehmerszene in der Messestadt organisiert. Inzwischen ist der Branchenevent zur Netzwerkveranstaltung für die Region Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angewachsen und wird in Zusammenarbeit mit 16 Partnern auf die Beine gestellt. Für die aktuelle Ausgabe haben sich bereits mehrere Hundert Teilnehmer akkreditiert.

Weitere Informationen zur Konferenz: mitteldeutschland.startupsafari.com

Hinweis: Der Coworking Space „Basislager“ Leipzig (Petersteinweg 14) ist ein Unternehmen der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, zur der auch die Leipziger Volkszeitung gehört.

Von Matthias Puppe