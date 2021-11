Leipzig

Seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren wurden in Leipzig bislang 551 Corona-Tote registriert – mehr als dreiviertel davon allein im Winter 2020/21. Wie ist die Zahl zu bewerten, sterben doch für gewöhnlich jeden Monat ohnehin zwischen 400 und 600 Menschen in der Stadt? Weichen die Todesfallzahlen tatsächlich so stark von denen anderer Zeiten ab? Und falls ja: Liegt die Ursache dann dafür womöglich eher in einer wachsenden und alternden Bevölkerung?

Statistiker im Rathaus haben sich nun die Daten der Monate von November 2020 bis März 2021 genauer angeschaut und analysiert. Und sie sind zu einem klaren Schluss gekommen: „Wir hatten eine erhebliche Übersterblichkeit für den Zeitraum der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie“, sagte Christian Schmitt, der Leiter des Leipziger Amtes für Statistik und Wahlen, am Dienstag bei der Vorstellung des Quartalsberichtes 2/2021.

Die rote Linie zeigt die im Drei-Wochen-Durchschnitt ermittelten täglichen Sterbefälle in Leipzig für 2020/21 an – im Vergleich zu den Vorjahren. Überdurchschnittliche Sterbefallzahlen gab es zwar auch in Folge der Grippewelle im März 2018 und der Hitzewelle im Juli und August 2018. Allerdings waren diese Perioden deutlich kürzer als der Corona-Höhepunkt im Winter 2020/21. Zieht man die Corona-Toten ab (graue Linie „ohne Covid-19-Tote“), liegen die Sterbefälle in etwa auf dem Niveau der Winter und Spätherbste der vergangenen Jahre. Die untere schwarze Linie zeigt zudem die Corona-Inzidenz an. Sie korrespondiert mit einer leichten Verzögerung von etwa drei Wochen mit den Sterbefallzahlen. Quelle: Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig

Bis zu 230 Menschen im Monat mehr als gewöhnlich gestorben

Die Häufung der Todesfälle in diesen Monaten lag deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Allein im Dezember 2020 und Januar 2021, als das Sars-CoV2-Virus in Leipzig besonders heftig gewütet und vor allem in Altenpflegeheimen viele Todesopfer gefordert hatte, waren nach Angaben der Autoren der Studie, Martin Waschipky und Michael Naber, 150 bis 230 Menschen mehr gestorben als in den Vorjahresmonaten. Insbesondere für die Altersgruppe der über 80-Jährigen ergebe sich zum Jahresende 2020 ein Anstieg der Sterblichkeit, „der mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist und der sich auch von früheren Phasen erhöhter Mortalität abhebt“. Gerade auf die hochaltrigen Menschen ab 90 Jahre habe die Pandemie „einen starken Einfluss gehabt“, so Amtsleiter Schmitt. Hingegen sei bei den bis 70-Jährigen im Bezug auf die Sterblichkeit kaum ein Effekt der Covid-19-Pandemie auszumachen gewesen.

Grundsätzlich beschreibt die Übersterblichkeit, dass für einen bestimmten Bevölkerungskreis über einen definierten Zeitraum mehr Sterbefälle auftreten, als im historischen Vergleich zu erwarten wären.

Statistik-Amtsleiter Christian Schmitt: „Der Vergleich mit der Grippe 2018 hinkt.“ Quelle: André Kempner

Da sich die Altersstruktur einer Bevölkerung über die Jahre hinweg leicht verändert, haben Waschipky und Naber die Sterbezahlen gewichtet und an die Bevölkerungsstruktur zum Stichtag 30. Juni 2021 angepasst, sodass die Vorperioden miteinander vergleichbar wurden – auch wenn früher weniger Menschen in Leipzig gelebt haben. Die so gewichteten, also rein rechnerischen Sterbezahlen der Vergangenheit liegen dadurch über den tatsächlichen. „Wir sehen trotzdem einen deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren“, so Schmitt, was schließlich ein deutliches Indiz für eine Übersterblichkeit in Folge der Pandemie darstelle.

„Der Vergleich mit der Grippe 2018 hinkt“

Mit einer Ausnahme: Im März 2018 starben auf dem Höhepunkt einer besonders schweren Grippewelle 760 Leipzigerinnen und Leipziger. „Das ist aber auch in den vergangenen zehn Jahre ein seltener Ausnahmefall gewesen“, so Schmitt. Ebenfalls hatte eine Hitzewelle in den Monaten Juli und August 2018 zu einer überdurchschnittlichen Sterblichkeit geführt.

Auch im Corona-Winter 2020/21 war die Zahl der Sterbefälle wie während der Grippe zwei Jahre zuvor auf täglich mehr als 25 angestiegen. Nur mit einem Unterschied: Diese Periode hielt viel länger an. Schmitt: „Von daher hinkt der Vergleich mit der Grippe und der Hinweis darauf, dass die Corona-Pandemie ja auch nicht schlimmer als die frühere Grippe-Epidemie sei.“

Zahlen und Fakten aus dem Quartalsbericht Beim Impfen braucht es viel Überzeugungsarbeit, wie die Corona-Pandemie derzeit zeigt. Neu ist das allerdings nicht. Bei den Masern, einer gefährlichen Infektionskrankheit, dauerte es bis zu einem signifikanten Anstieg der Impfbereitschaft gut zwei Jahrzehnte. So betrug die Impfquote unter den Leipziger Schulanfängern zum Schuljahr 2004/05 gerade mal 47,6 Prozent. Es folgten jahrelange Debatten über den Sinn der Masernprävention. Zum Schuljahresbeginn 2019/20 waren dann bereits 87,1 Prozent gegen Masern geimpft, bevor am 1. März 2020 mit dem Masernschutzgesetz eine Impfpflicht in Kraft trat. Seitdem müssen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr eine Masernimpfung vorweisen, wenn sie eine Kita besuchen wollen. Gab es 2017 noch 54 und 2018 noch sechs Masernfälle in Leipzig, wurden dem Gesundheitsamt seitdem keine Erkrankungen mehr gemeldet. Das Leipziger Bevölkerungswachstum hat sich deutlich abgeflacht. Während 2015 noch 16.669 mehr Menschen nach Leipzig zu- als wegzogen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 4935 Personen. Ende Juni dieses Jahres lebten laut Einwohnermelderegister 605.379 Menschen in Leipzig, das waren 28 weniger als Ende 2020. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich beim Saldo aus Geburten und Sterbefällen, auch wenn hier pandemiebedingt zeitweilige Effekte zu sehen sind. Die Sterbefälle lagen 2020 mit 6554 Verstorbenen etwa fünf Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Geburten (6368) hatten 2020 nach 2019 den niedrigsten Wert der vergangenen fünf Jahre. Die Leipziger Museen verzeichnen nach Lockdown bedingten Schließungen wieder viel Zuspruch. Besonders stark war der Zuwachs in der Galerie für Zeitgenössische Kunst, die im zweiten Quartal dieses Jahres mit 24.954 Besuchern (Vorjahreszeitraum: 6304) sogar deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau lag. Auch das Grassi-Museum für Angewandte Kunst zählte vom April bis Juni wieder 9500 Gäste – gegenüber 2565 Besuchern ein Jahr zuvor.

Von Klaus Staeubert