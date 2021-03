Leipzig

Wie stark setzt Corona den Leipzigern zu? Wie stark leiden sie wirtschaftlich unter der Pandemie? Mit welchen Auswirkungen rechnen sie in der Zukunft? Fragen wie diese haben Experten des Leipziger Amts für Statistik und Wahlen im November 6000 Bürgern gestellt und bis Anfang Januar 2021 reichlich 1200 Antworten erhalten. Das Fazit der repräsentativen Umfrage: Corona setzt vielen Leipzigern stark zu.

Kritik an Kita- und Geschäftsschließungen

So geben 39 Prozent an, sie würden sich aktuell in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt fühlen. Dies trifft überdurchschnittlich auf junge Erwachsene zu. 60 Prozent der Leipziger Eltern erleben die Schließung von Kitas und Schulen als starke Belastung. Weniger als die Hälfte der Befragten stehen Kita- und Geschäftsschließungen positiv gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit, selber durch Corona lebensbedrohlich zu erkranken, schätzen die Leipziger mit 25 Prozent ein – junge Erwachse mit 15 Prozent und Senioren mit rund 33 Prozent.

Gleichzeitig argwöhnt eine relativ große Zahl der Bürgerschaft, dass es im Gefolge der Corona-Pandemie zu negativen gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen kommt. Drei Viertel erwarten dies; mehr als die Hälfte der Bevölkerung befürchtet Einschränkungen ihrer Grundrechte.

Obwohl sich die wirtschaftlichen Auswirkungen bis Januar noch für die meisten Leipziger in Grenzen hielten, litten bereits damals 26 Prozent der Haushaltete unter Einkommensverlusten durch Corona. 13 Prozent von ihnen hatten bereits Schwierigkeiten, ihre Miete fristgerecht zu zahlen. 12 Prozent der Befragten waren mindestens temporär in Kurzarbeit; drei Prozent gaben an, ihren Arbeitsplatz verloren zu haben.

Supermarkt in der Nähe gefragt

Bestätigt hat die Umfrage auch, dass die Leipziger ihr Einkaufs- und Freizeitverhalten verändert haben. Sieben von zehn Bürgern kaufen seltener in der Innenstadt ein, gleichzeitig gaben 16 Prozent an, häufiger einen Supermarkt in Wohnortnähe zu nutzen. 28 Prozent suchen in der Pandemie-Zeit öffentliche Grünanlagen häufiger auf als zuvor; 19 Prozent seltener.

„Uns hat die Konzentrierung der Einkommensverluste in bestimmten Einkommensgruppen überrascht“, erklärte Amtsleiter Christian Schmitt bei der Online-Präsentation der Zahlen. „Denn es hat sich gezeigt, dass die Bevölkerungsgruppen besonders betroffen sind, die ohnehin schon geringe Einkommen haben.“ Verblüfft waren die Statistiker des Rathauses auch darüber, dass 57 Prozent angaben, die Pandemie habe positive Auswirkungen auf den familiären Zusammenhalt gehabt. „Übersehen werden darf dabei aber nicht, dass 17 Prozent der Befragten diesbezüglich sehr negative Auswirkungen empfinden“, so Schmitt.

Maskenpflicht wird anerkannt

Auch dass 92 Prozent der Befragten erklärten, dass sie die Maskenpflicht für erforderlich halten, hat die Erwartungen der Statistiker übertroffen. Dies zeige eine erstaunlich große Akzeptanz der Pandemie-Bekämpfung, heißt es. „Die Leute akzeptieren die Maskenpflicht und halten sie für ihren Schutz und den Schutz der Gemeinschaft für notwendig“, so Schmitt.

Untersuchungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie soll es auch künftig geben. Zumindest auf Jahresbasis sollen so stichprobenartigen Vergleiche möglich werden, heißt es. „Das wird uns so lange weiter beschäftigen, wie uns auch die ganze Pandemiesituation weiter beschäftigen wird“, meint der Amtsleiter.

Von Andreas Tappert