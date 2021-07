Leipzig

Die Debatten um klimagerechte Mobilität fruchten bei den Leipzigerinnen und Leipzigern offenbar wenig. Die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge ist jedenfalls auch im ersten Corona-Jahr in der Messestadt weiter gewachsen und hat mit 268.100 Fahrzeugen einen neuerlichen Rekordwert erreicht. Damit hat der Kfz-Bestand von 2019 zu 2020 um weitere 1,7 Prozent zugenommen.

Wie Jens Vöckler, der Abteilungsleiter Statistik und Open Data im Amt für Statistik und Wahlen, bei der Vorstellung des Quartalsberichtes 1/2021 am Dienstag sagte, waren im vergangenen Jahr 443 Kraftfahrzeuge auf 1000 Einwohner in Leipzig registriert, was einen neuen Höchststand markiert. Zehn Jahre zuvor waren es noch 436 Fahrzeuge.

Seit Jahren lasse sich in Leipzig ein linearer Zuwachs beim Fahrzeugbestand beobachten, der sich jedoch in den einzelnen Fahrzeugklassen unterschiedlich gestalte. „Der Zuwachs wird nicht vorrangig durch Pkw getragen“, erläuterte Vöckler, „sondern vorwiegend durch Nutzfahrzeuge und Krafträder.“

232.677 Personenwagen in Leipzig zugelassen

In absoluten Zahlen mache der Pkw-Bestand zwar nach wie vor den höchsten Anteil aus, er nimmt jedoch leicht ab. So waren im Verlauf des vergangenen Jahres 232.677 Pkw zugelassen – das sind 2604 Pkw mehr als im Jahr zuvor. Im Zehn-Jahres-Vergleich erhöhte sich die Zahl der Pkw um 19 Prozent, die der Nutzfahrzeuge hingegen um 30 Prozent, der Krafträder sogar um 45 Prozent.

87 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge waren demnach im Jahr 2020 Personenwagen – ein Minus um einen Prozentpunkt gegenüber 2016. Nutzfahrzeuge machten 2020 acht Prozent aus (plus ein Prozentpunkt), Krafträder fünf Prozent.

Zahl der E- und Hybrid-Autos binnen vier Jahren mehr als vervierfacht

Bei den Pkw war 2020 der Anteil der Benziner auf 61 Prozent zurückgegangen (gegenüber 2016 ein Minus von drei Prozentpunkten), 22 Prozent waren Dieselfahrzeuge und drei Prozent hatten einen Elektro- oder Hybridantrieb (plus zwei Prozentpunkte). Insgesamt waren voriges Jahr 7131 Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb zugelassen, vier Jahre zuvor waren es noch 1629. Der Anteil der rein elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeuge lag dabei im vergangenen Jahr zwar mit 77 Prozent deutlich über Vorjahresniveau, blieb mit 1450 E-Fahrzeugen, darunter 1359 Pkw, trotz hoher staatlicher Förderung jedoch eher marginal. Prognosen der Stadt gehen bis zum Jahr 2025 bislang von 12.500 in Leipzig zugelassenen E-Fahrzeugen aus.

Kfz-Bestand wächst schneller als die Bevölkerung

Jahrelang wuchs der Kfz-Bestand in Leipzig linear mit der Einwohnerzahl. Mit jedem zweiten neuen Einwohner kam in der Regel ein weiteres Fahrzeug in der Statistik hinzu. Inzwischen hat sich die Bevölkerungsdynamik deutlich abgeschwächt, weniger Fahrzeuge werden es dadurch aber nicht. „Der Kfz-Bestand wächst seit 2018 schneller als die Bevölkerung“, sagte Vöckler. Allein die Zahl der Pkw hatte von 2019 zu 2020 um 1,1 Prozent zugenommen, die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum jedoch nur um 0,6 Prozent.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Grund dafür sieht der Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen, Christian Schmitt, in der innerstädtischen Bevölkerungswanderung. Viele Menschen würden von innenstadtnahen Gebieten an den Stadtrand ziehen, weil dort noch Platz für Entwicklung ist. „Wenn sie weiter draußen wohnen, steigert das auch ihre Tendenz, ein eigenes Fahrzeug zu haben, weil sie dann mobiler und unabhängiger vom ÖPNV-Netz sind und schneller von A nach B kommen“,so Schmitt. „Das ist vermutlich der Effekt, den wir hier sehen.“

Pkw-Dichte am Stadtrand am höchsten

Die Pkw-Dichte in den peripheren Ortsteilen am Stadtrand ist bezogen auf die Einwohnerzahlen tatsächlich wesentlich höher als in zentrumsnahen Ortsteilen, so Vöckler. In einigen Ortsteilen Leipzigs besitzen fast drei von vier Erwachsenen ein Auto. Spitzenreiter war voriges Jahr Althen-Kleinpösna mit 704 privaten Pkw auf 1000 Einwohner. Am unteren Ende der Skala lag hingegen das Zentrum-Südost mit lediglich 218 privaten Pkw auf 1000 Einwohner. Ein wesentlicher Grund dafür: Im Zentrum-Südost leben überdurchschnittliche viele Studenten.

Von Klaus Staeubert