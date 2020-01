Leipzig

Waren es die Festivitäten zum Clara-Schumann-Jahr? Dies zumindest wäre eine Erklärung dafür, warum im vergangenen Jahr Clara der beliebteste Mädchenvorname in der Messestadt war. Wie das Leipziger Standesamt am Mittwoch mitteilte, führt der Vorname der Frau, die einst auf dem 100-Mark-Schein abgebildet war, die Rangliste an. Dahinter folgen Emma und Charlotte. Bei den Jungen konnte sich Oskar auf dem Spitzenplatz positionieren, gefolgt von Emil und Karl.

Insgesamt 7051 Kinder wurden im vergangenen Jahr in Leipzig geboren – deutlich mehr, als noch 2017 (6976) und 2018 (6779). Der Anzahl der Jungen (3666) fiel dabei etwas höher als der der Mädchen aus (3384). Der Geschlechtseintrag „divers“ sei bei der Beurkundung nicht vergeben worden, teilt das Amt weiter mit. Dies ist seit dem 22. Dezember 2018 möglich.

Aus der Bilanz des Standesamtes für das Jahr 2019 gehe außerdem hervor, dass der Trend zu Zweit- und Drittnamen zurückgehe, heißt es. Erhielten 2018 noch 40 Prozent aller in Leipzig geborenen Kinder mehrere Namen, waren es 2019 nur noch 38 Prozent.

Weitere interessante Fakten: In Leipzig wurden 2019 weniger Ehen geschlossen (2131) als im Jahr zuvor (2203). 144 Ehepaare waren gleichgeschlechtlich. Zu den beliebtesten Trauorten zählten das Gohliser Schlösschen, der Ratsplenarsaal, die Kasematten sowie die Handelsbörse. Das dürfte sich 2020 ändern: Standesamtliche Trauungen im Gohliser Schlösschen seien in diesem Jahr leider nicht möglich, teilte das Amt mit. Für Kurzentschlossene gebe es noch Termine im Februar und im März. Wann genau, kann online eingesehen werden: www.leipzig.de/standesamt

Von Christian Neffe