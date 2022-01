Leipzig

265 Seiten voller Statistik: Die Stadt Leipzig legt noch diesen Monat das Statistische Jahrbuch für das Jahr 2020 vor. Online ist das Zahlenwerk bereits verfügbar. Es liefert umfangreiche Erkenntnisse zu den Auswirkungen des ersten Pandemiejahres auf unterschiedliche Lebensbereiche.

Schlechte Karten für die Kultur: 2020 blieben viele Leipziger Kinos aufgrund der ersten Pandemiewellen geschlossen. Quelle: dpa

Unerwartet gut steckte der Arbeitsmarkt das Virus weg: Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist 2020 auf 274.019 gestiegen (+1146). Abgefedert wurden die Auswirkungen des Coronavirus auch durch staatliche Instrumente wie die Kurzarbeit. Sie wurde 2020 von 2962 Betrieben in Leipzig genutzt – ein Jahr zuvor waren es nur 44. Ansonsten gab es in vielen Bereichen die erwarteten Rückgänge – etwa bei den Besucherzahlen in Kinos (-64 Prozent) und Museen (-53 Prozent) sowie bei den Passagierzahlen am Flughafen (-80 Prozent) und den Übernachtungszahlen (-46 Prozent). Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe ging ebenso zurück (-5 Prozent) wie die städtischen Steuereinnahmen (-19 Prozent).

Weniger Hochzeiten

Möglicherweise haben einige Paare auch ihre Hochzeit aus Gründen der Pandemie verschoben, um später besser feiern zu können. Jedenfalls ist die Zahl der Eheschließungen an der Pleiße von 2177 auf 1750 gesunken – der niedrigste Wert seit 2014.

Schkeuditz saugt fast 400 Einwohner aus Leipzig ab

Weiterhin gab es im ersten Pandemiejahr deutlich weniger Wohnungswechsel: 34.051 Zuzüge hat das Amt für Statistik und Wahlen registriert – der niedrigste Wert seit 2013. Zudem ergab sich ein Wanderungsgewinn aus den Zu- und Wegzügen von exakt 4649 Personen – der niedrigste Wert seit 2007. Auffällig hier: die Wanderungsverluste nach Schkeuditz (-392), Rackwitz (-136) und Eilenburg (-116) in Nordsachsen sowie nach Markranstädt (-219), Markkleeberg (-125), Pegau (-117) und Böhlen (-104) im Landkreis Leipzig.

Mehr Kinder in Betreuung

Viele weitere Entwicklungen haben die Statistiker aufgearbeitet – von der erhöhten mittleren Lufttemperatur (+2,5 Grad gegenüber dem Normalwert von 8,8 Grad), über den erstmals negativen Saldo aus Geburten und Sterbefällen (-86 Personen) bis zum Zuwachs bei den betreuten Kindern in Kitas (+1178). Zehn neue Kitas sind 2020 in Betrieb gegangen. Alle allgemein bildenden Schultypen verzeichneten im Schuljahr 2020/21 mehr Schülerinnen und Schüler als im Jahr zuvor. Insgesamt besuchten 54.815 Kinder und Jugendliche eine allgemein bildende Schule in Leipzig. 2020 sind drei Grundschulen sowie je eine Oberschule, ein Gymnasium und eine Förderschule neu ans Schulnetz gegangen. In der gesamten Stadt wurden Baugenehmigungen für 4774 Wohnungen erteilt und 3372 Wohnungen fertiggestellt – gut 1000 Wohnungen mehr als jeweils in den Vorjahren.

Blick auf das Außengelände und das Gebäude des Fröbel-Integrationskindergartens in der Probstheidaer Bockstraße. Die Einrichtung wurde 2020 in Betrieb genommen. Quelle: Fröbel-Verein

Leipzig bleibt trotz Pandemie beliebt bei Touristen – deren Zahl ist allerdings von knapp zwei Millionen auf unter eine Million im Jahr 2020 gesunken. Den weitaus größten Anteil machen Besucher aus Deutschland aus, gefolgt von Gästen aus den Niederlanden, der Schweiz, den USA, Polen, Großbritannien und Österreich.

Verkehrswende nicht in Sicht

Trotz aller Bemühungen um eine Verkehrswende in Leipzig: Die Zahl der gemeldeten Kraftfahrzeuge macht wenig Hoffnung auf eine Umkehr. Sie stieg von 2019 zu 2020 um 4433 auf 268.059. Immerhin gab es mit 1359 E-Mobilen fast doppelt so viele dieser alternativ angetriebenen Fahrzeuge wie im Vorjahr und auch die Zahl der Hybridfahrzeuge legte zu.

