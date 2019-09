Statt Autos: Ökolöwe will Leipziger Parkplätze begrünen und beleben

Leipzig

Für mehr Abwechslung am Straßenrand: Am Freitag will der Leipziger Umweltbund Ökolöwe zusammen mit weiteren Initiativen der Stadt Parklücken umgestalten. Statt Kombis und SUVs soll es dann kleine Oasen in den Straßen geben. Der PARK(ing) Day, der in Städten auf der ganzen Welt begangen wird, soll laut dem Ökolöwen ein Zeichen in der Mobilitätsdebatte setzen.

Dieses Jahr ist das Gestaltungsmotto für die 14 Parklücken in Leipzig „Mehr Platz für Verkehrswende und Klimaschutz“. So sollen zusammen mit dem ADFC in der Gregor-Fuchs-Straße und und dem Bürgerverein Anger-Crottendorf in der Sommerfelder Straße Begegnungsräume entstehen und beim Augustusplatz für bessere Klimapolitik demonstriert werden. Der Aktionstag will seit 2005 zeigen, welchen Raum Autos in der Stadt einnehmen und wie der Raum anders genutzt werden könnte.

tsa